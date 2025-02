Baš voli biti gola! Evo u čemu je Bianca stigla na after Grammyja

Bianca Censori, supruga Kanye Westa, ponovno je izazvala kontroverze svojim ponašanjem, ovaj put na after partyju dodjele nagrada Grammy u Beverly Hillsu. Nakon što je već ranije te večeri privukla pažnju skidanjem na crvenom tepihu, nastavila je u istom tonu, provokativnim plesom i karaoke nastupom na hit pjesmu 'Rolling In The Deep' pop zvijezde Adele.

Večer je započela u Crypto.com Areni, gdje je Bianca šokirala prisutne skidajući svoj kaput i otkrivajući potpuno prozirnu mrežastu haljinu boje kože, bez donjeg rublja. Čini se da to nije bilo dovoljno. Za after party odlučila se za crni duboki triko s tangama koji je malo toga prepuštao mašti.

Foto: WONG, PEMA

Snimke s događaja pokazuju Kanyea Westa u vrlo prisnom odnosu sa suprugom. Neprestano ju je dirao i rukom prelazio preko svakog dijela njena tijela. No, unatoč njihovoj javnoj razmjeni nježnosti, izvori s partyja otkrivaju da je reper ubrzo postao ljubomoran na pažnju koju je Bianca privukla.

- Kad god bi netko pogledao Biancu, Kanye bi izgledao iznervirano - rekao je jedan od gostiju za MailOnline i dodao: 'Nije želio da itko gleda njegovu gotovo golu suprugu, iako je očito nosila takav outfit upravo da bi bila u centru pažnje.'

Foto: JOOK

Osim izazovnog plesa, Bianca je oduševila goste i svojim glasovnim sposobnostima, izvodeći Adeleinu pjesmu dok je Kanye bio zaokupljen svojim mobitelom. Ipak, neki izvori tvrde da Bianca nije izgledala potpuno opušteno.

- Stalno je ispijala pića, a Kanye je donosio sve odluke umjesto nje. Čak je i za najjednostavnije stvari, poput odlaska do toaleta ili razgovora s nekim, tražila njegovu potvrdu. Izgledalo je kao da traži njegovo odobrenje za svaki pokret - otkrio je jedan od prisutnih.

Kasnije te večeri, Kanye je viđen kako nosi Biancu na leđima dok su napuštali zabavu, a snimke su se ubrzo proširile društvenim mrežama, podsjećajući na njihovu sličnu razmjenu nježnosti na proslavi njezinog 30. rođendana prošlog mjeseca.