Marijana Batinić (40) na svojem je Instagramu podijelila priču o tome kako je u Kostariki svojedobno pokupila bakteriju zbog koje su joj na koži buknule akne.

- Cijeli dan se mislim hoću li podijeliti ovu sliku s vama, nisam to planirala, niti me to netko tražio, ali cijeli dan razmišljam o tome koliko sretnici koji nikad nisu imali ovakvih problema ne znaju kakve posljedice na psihu ostavljaju akne i ekcemi - napisala je Marijana.





Zbog svega je dvije godine provela prekrivajući svoje lice.

- Mijenjala terapije, mijenjala dermatologe, pomoglo mi je na kraju izrazito bolno i redovno čišćenje lica, čišćenje organizma iznutra i medicinska kozmetika... Suosjećam sa svima koju muku muče s problematičnom kožom koja je itekako povezana s našim mentalnim zdravljem... Dijelim svoje iskustvo ako mogu nekom pomoći - navela je.



Danas je Marijanin ten besprijekoran, a do toga su je, kaže, dovele ustrajnost i podrška okoline.

- Nikog od nas ne definira problematična koža. Ako sam jednoj tinejdžerki pomogla da se osjeća bolje zbog mojih fotki prije i poslije, presretna sam... - napisala je Batinić.