Svaki dan neki razlog za slavlje! \u2b50 Ovaj vikend smo proslavili mjesec dana na\u0161eg Pere \u017ddere \ud83d\udc9d Danas slavimo prvu prospavanu no\u0107 u komadu. Sutra obilje\u017eavamo mjesec dana otkad smo iza\u0161le iz rodili\u0161ta, a do\u010dekala nas je eksplozija ljubavi i prigodne roze boje \ud83c\udf38\ud83c\udf37\ud83c\udf6d . Moja me Ena dirnula tim iskrenim dje\u010djim i\u0161\u010dekivanjem mla\u0111e seke, a onda me doma \"zakucala\" ovom porukom dobrodo\u0161lice... \ud83d\ude0d Ljep\u0161i poklon od jutra kad se s njih dvije (i tatom - njega jo\u0161 nismo izbacili!) u\u0161u\u0161kam u krevetu nisam mogla po\u017eeljeti! \ud83c\udf81 Znaaam, pateti\u010dna sam - i vi biste bili na mom mjestu \ud83d\ude02\u2764\ufe0f #danizapam\u0107enje . #falati\u017eivote #nisamjauteglirasla #marijanabatinic





