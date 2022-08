Bavio se striptizom, a sada traži ljubav u 'Ženim sina': 'Žene su me čekale napaljene u bazenu'

Fitness trener Mirko Ranogajec (23) uz pomoć oca Miljenka traži ljubav u novoj sezoni showa 'Ženim sina'. Sada se bavi fitnessom, a prije nekoliko godina zabavljao je ljepši spol skidajući se. Policajac, vojnik ili toples konobar, bila su samo neka od zanimanja u koja se Ranogajec prerušavao kao striper. Prvi nastup imao je 2018. godine, a nama je jednom prilikom ispričao sve pojedinosti o ovom kontroverznom 'poslu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mirku je 2018. godina bila poprilično zanimljiva. Tada ga je, kako nam je ispričao, kontaktirao jedan dečko te mu ponudio posao stripera. Našao ga je preko društvenih mreža jer mu je profil prepun golišavih fotografija.

- U meni su vidjeli potencijal. U srednjoj školi počeo sam izlaziti, a ni zaplesati bez majice nije mi bio problem. Relativno sam otvorena osoba. Sad sam sve to spojio. Jedina razlika je što više ne trošim novac u klubovima nego punim bankovni račun - ispričao je Ranogajec za 24sata.

Iako nije htio pričati o svom prvom nastupu, otkrio nam je kako je izgledala treća gaža.

- Nastup je bio u noćnom klubu u Zadru. Ladies night, a dvjestotinjak pohotnih žena nije skidalo pogled s pozornice. Bio sam početnik s još dva dečka, prava profesionalca. Dogovor je bio da budem rezerva, da ‘oštrim’ svoj zanat... No bacili su me u vatru. Kolega mi je rekao: ‘Mirko, stavi šlag na ruke i izaberi jednu djevojku koju ćeš podignuti na binu’. Bilo je ludo i nezaboravno - prisjetio se Mirko.

Roditelji ga, naravno, nisu u svemu podržavali, ali kad je ovaj posao bio u pitanju, Mirko je imao njihovu maksimalnu podršku. U filmovima se striperi često vraćaju kući s buntom novca, a u stvarnosti to i nije baš tako.

- Kad posao muških erotskih performera usporedimo s nekim poslom u državnim firmama, gdje je radno vrijeme od 8 do 16 sati, onda je zarada prihvatljiva. Možemo reći da je malo iznad hrvatske prosječne plače. S obzirom na to da stripera na ovom području ima malo, lova bi na kraju mjeseca mogla biti bolja. U Americi lete novčanice od 100 dolara, a meni su ubacivale po 10 ili 20 kuna. To je sramotno, bolje onda da ne vade ništa - rekao je Ranogajec pa otkrio na koji način su ga žene mogle tražiti uslugu povodom rođendana, djevojačke večeri pa čak i razvoda.

- Samo upišite ‘Miracworld’ na Instagramu i vidjet ćete čime raspolažem - ispričao nam je Mirko, kojeg na društvenim mrežama prati više od 17 tisuća ljudi.

Nemoralne osobe, lagan novac, prostitucija samo su neke od riječi koje se često stavljaju u kontekst s muškim erotskim performerima. Mirko nam je ispričao i drugu stranu.

- Ljudi vide ono što žele vidjeti. Ne vide dubinu ovog posla. Samo razmišljaju o tome kako plešem pred dvadesetak žena koje su u spavaćicama ispod kojih nemaju donje rublje. Daleko je to od istine. Točnije, prave slike. Pitajte bilo kojeg muškarca bi li mu bilo jednostavno doći ispred toliko cura koje su željne erotike. Za takav potez treba hrabrosti, a prije svakog nastupa imam tremu. Ljudi misle da živim u haremu. Ljudi misle da je moj posao san svakog muškarca. Ukratko, da budeš striper trebaš imati ‘muda - rekao je Ranogajec.

Ljudima koji negativno komentiraju njegovo zanimanje uputio je oštru kritiku.

- Žalim ljude koji takvo nešto mogu govoriti. Valjda im je to obrambena reakcija kojom liječe vlastite frustracije. Opraštam im. Prije su me takve priče pogađale, ali onda sam razvio svijest i sad ih s osmijehom žalim - ispričao je.

Mirko je više volio privatne gaže, nego nastupe u klubovima. Djevojke su, ispričao je, bile opuštene, a nerijetko su ga čekale napaljene u bazenu. Osim što je žene mazao šlagom, plesao im je u krilu. Volio je s njima popričati prije i tijekom nastupa.

- Kad striptizeta dođe na zabavu, ‘ne’ znači ‘ne’. Kad se muškarac pojavi, žene navale na tebe. U tom trenutku one su na sigurnom teritoriju, daleko od nepoznatih pogleda. Doslovno nas rastrgaju - priča nam. Neugodnih iskustava nije imao, ali otkrio nam je kako su se mladenke često brinule da im budući suprug ne upadne u stan i ne vidi stripera.

Što se tiče skidanja, nikada nije išao dalje od donjeg rublja.

- No nigdje ne postoje jasna pravila. Ako je riječ o ženama koje su spremne na akciju, a pritom ‘iskeširaju’ dobre pare - tad bi moglo biti i nešto više. Nikad se ne zna - priznao je Mirko. Trudio se odvojiti privatno i poslovno. Odbijao je seksualne odnose sa ženama nakon nastupa jer je imao situaciju koju bi htio zaboraviti.

- Nakon jedne gaže završio sam u krevetu s kumom. Sutradan sam joj ušao u profil i vidio kako je u dugogodišnjoj vezi. Ne podržavam takvo ponašanje - rekao je striper i dodao kako se na zabavama koriste zabranjene supstancije. Naravno, narkotike ne podržava - rekao nam je za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: 10 BIZARNIH PITANJA SA STRIPEROM

Najčitaniji članci