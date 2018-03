BB Ana-Marija je ushićena: Bojane, bit ćeš samo moj...

Ana-Mariji se u nedjelju ostvario san te je njezina simpatija Bojan prešao u tajnu kuću u kojoj ona boravi.

- Rekla sam već milijun puta da mi se Bojan sviđa. To je nedvojbeno i mislim da je to jedino mišljenje koje neću promijeniti - rekla je Ana-Marija (30) o stanaru kojeg tada još nije upoznala. Dodala je kako je on bio povod da se prijavi u show.

Foto: RTL televizija

- Ušla sam u kuću zbog njega - priznala je pod utjecajem alkohola. U nedjeljnoj emisiji gledatelji su svojim pozivima odlučili da iz tajne kuće u glavnu ulaze Karla i Nikola stoga je Big Brother odlučio postati Kupid. Pošto je Bojan (34) lošije kotirao među svojim sustanarima, produkcija je osmislila brzinske nominacije uz pomoć kojih će se Siščanina izbaciti. Iako je Bojan mislio da zauvijek ispada, Big Brother ga je poslao u tajnu kuću u kojoj je Ana-Marija Brdek.

Foto: RTL televizija

- Prala bih mu veš samo kad bi došao - izjavila je Velikogoričanka prije njegovog ulaska u tajnu kuću. Hoće li se iz 'namještanja' roditi romansa, ostaje nam za vidjeti. Ipak, Bojan je već izjavio kako ne vjeruje u ljubav na prvi pogled.

Foto: RTL televizija

- Ljubav je proces. Ljubav je nešto što se gradi - smatra konobar. No, Bojan i Ana-Marija nisu jedini koje je Big Brother odlučio malo 'pogurati'. Plavuša Karla Jakelić (19) ušla je u glavnu kuću, a Antonio (21) je još u početku showa rekao bi njegova djevojka trebala imati plavu kosu i bujne obline. Toga su se sjetili i drugi stanari.

Foto: RTL televizija UVJERENA Pjevačica Anezi je tvrdila da je Bojan nervozan jer je shvatio da ga ona privlači

- Karlu si pogodio baš za Antonija. Ona je njegov broj - rekao je Max Big Brotheru u ispovjedaonici, a Križevčanin je priznao kako mu se Splićanka jako sviđa. Na nju su 'pali' i ostali stanari BB-a, a to je bilo jasno još pri ulasku kada su je grupno odmjerili.

Foto: RTL televizija Čim je Karla prošla kroz vrata, Antonio je zanijemio, a i Luka Rok ju je dobro 'pregledao'. Inače, Križevčanin je do sada bio zaljubljen u crnokosu Luciju (23) koja mu nije uzvratila osjećaje, a jednom je s njim završila ispod plahti. Ipak, rekla je kako se ne planira seksati pred kamerama. S druge strane, Karla Jakelić nije toliko sramežljiva.

Foto: RTL televizija

- Ja sam djevojka za avanture - izjavila je Splićanka Karla nekoliko puta, a hoće li uzvratiti simpatije Antoniju tek ćemo vidjeti.