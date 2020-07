BB Anezi je objavila snimku s nudističke plaže: Sunčam guzu

<p>Pjevačica te bivša kandidatkinja 'Big Brothera' i 'Gospodina Savršenog' <strong>Alena Nezirović</strong> (33), poznatija kao Anezi, ljetne dane provodi u Vrsaru, gradiću u Istri. Ovog vikenda opuštala se na na nudističkoj plaži koja pripada kampu 'Koversada'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Anezi na poligrafu 24sata</strong></p><p>Sunčanjem na nudističkoj plaži Anezi se pohvalila na društvenim mrežama. U pozadini snimke koju je objavila svirala je njezina najnovija pjesma 'Opa E'. Tekst pjesme prigodan je za njezino golišavo pojavljivanje i glasi: 'Baš me briga tko me gleda, opa, opa, e. Sunčam guzu, nema beda, to mi paše najbolje'. </p><p>Anezi nije pokazala intimne dijelove na snimci, ali se primijeti kako na sebi nema kupaći kostim. </p><p>Ovo nije prvi put da je pjevačica na nudističkoj plaži. Na istoj je bila i prošle godine, kad su je brojni pratitelji ispitivali zbog čega se tamo sunča. </p><p>- Još od malih nogu mama i tata su me vodili na Koversadu tako da je to meni u potpunosti normalno. Nudistima nije u glavi seks već spajanje s prirodom - objasnila je tad Anezi na svojem Instagram profilu. Dodala je kako su ljudi puno atraktivniji, privlačniji i seksepilniji kad su u kupaćim kostimima ili toplesima, a ne goli.</p>