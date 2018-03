BB Lucija ipak 'pala' na šarm Antonija: Završili su u krevetu

Stanari Big Brother kuće Lucija Stojak (23) i Antonio Benčak (21) svakodnevno se svađaju i mire od samog početka showa. Križevčanin je nebrojeno puta priznao da se zaljubio u Splićanku, ali i da ne želi imati veze s njom jer mu se, kako kaže, ne sviđa njezin karakter.

- Stalno me živcira, nevjerojatna je. Fizički me privlači, a karakterno mi je pojela mozak - rekao je konobar. Iako ga je do sada svaki put odbijala, izgleda kako je temperamentna Dalmatinka polako počela 'padati' na Antonijev šarm. U vrtu kuće su se grlili, a Lucija je priznala i da joj je Benčak omiljeni stanar.

- Bez obzira na naše svađe i provokacije, ja tebe volim. Jedini si koji mi može spustiti i dignuti raspoloženje - rekla mu je. Dodala je kako on za nju najviše vrijedi u cijelom Big Brother showu.

- I ja tebe jako volim. Ti si ostavila toliki trag na mene, da je to neviđeno - laskao joj je Antonio. Splićanka mu je na to rekla da ga ona jedina najbolje pozna od svih stanara.

- Samo ja te smijem uvrijediti i reći ti lošu riječ. Ali da te netko drugi vrijeđa, ja bi prva skočila za tebe. Normalno da te obožavam - rekla mu je Lucija.

Dodiri s Antonijem više joj nisu smetali, pa se odlučila prepustiti grljenju i poljupcima dok su ostali stanari bili u kući.

- Lucija, ti si moja slabost i koristiš to protiv mene. Ti si najveća aždaja u ovom showu. Ali nema veze, ja te volim jer si to ti. Radije bi se svađao s tobom, nego se veselio s ne znam kim. Ti si dušo moja broj jedan - rekao je Antonio prodavačici iz Splita.

S obzirom da je Big Brother stanare, zbog uspješno obavljenog zadatka 'Spačka TV', nagradio tulumom koji je uključivao i alkohol, 'kočnice su im popustile'. Dvojac se navečer nastavio grliti i u krevetu.

Antonio je Luciju mazio po kosi, a svako malo su 'odzvanjali' poljupci. Svojim ponašanjem iznenadili su ostale stanare u sobi koji su im se smijali.

- Gle njih dvoje što rade - rekla je iznenađena Anči, dok se Anezi dignula do njihovog kreveta provjeriti kakvo je to 'komešanje' pod poplunom.

Lucija i Antonio su šaputali ispod pokrivača, a čini se kako je uz poljupce 'palo' i pipkanje.

- Laku noć braco - rekla mu je Lucija prije spavanja.

Splićanka je prije ulaska u show rekla da je u vezi, dok je Križevčanin solo. Do sada svog navodnog partnera nije spominjala. Dok je Lucija priznala kako se još nikada nije seksala jer, kako tvrdi, čeka onog pravog, Antonio se pohvalio seksom s više žena odjednom.