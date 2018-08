BB Orky se počastio motorom: 'Sad se obožavam utrkivati!'

Ovogodišnji pobjednik BB Antonio Orač (27), poznatiji kao Orky, kupio je polovni motor marke KTM za 42 tisuće kuna i njime se pohvalio na društvenim mrežama. Oduvijek voli adrenalin i ekstremne sportove, a kaže kako na motoru nikog nije vozio zato što ima samo jedno sjedaće mjesto.

- Sa svojim dečkima iz Bjelovara odem na stazu i tamo se utrkujemo s motorima. To zaista volim i to mi je gušt. Ovo je jako dobar motor u svojoj klasi - priča Antonio koji još uvijek neka vozačku dozvolu. Trenutačno preuređuje kuću i to mu oduzima puno vremena pa ne stigne ići u autoškolu. Zato motor vozi samo na stazi, a ne po cesti. Osim motora, Antonio ima i auto za karting s kojim se također utrkuje.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Jednom sam prilikom bio na stazi i vidio djevojku kako vozi karting. Znate kakvi su dečki, odmah su komentirali zašto je žena za volanom. A cura je odvozila toliko dobro da ja nisam htio na stazu dok se ona ne makne. Vozila je bolje od mene - prisjeća se Orky. Sa sudionicima emisije "Big Brother" ostao je u dobrim odnosima i često se čuju.

VIDI OVO! 10 zanimljvosti o Vedranu Ćorluki.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Tomo me nije prestao zvati na more, a Zeba hoće da dođem u Slavonski Brod. Nije da ne želim već jednostavno ne stignem, previše je obaveza - zaključio je Antonio kojemu je hobi restauriranje bicikli s čime se bavi već 13 godina.

VIDI OVO: Najemotivnije obiteljske slike naših nogometaša.