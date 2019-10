BB Saša: I skidanje u showu za pobjedu bila je jedna od opcija

Život pod budnim okom kamera reality showova za većinu je kandidata bio velika promjena s kojom su se teško nosili. Preko noći su postali jedni od najpraćenijih ljudi u zemlji, a fizički, ali i mentalno, za mnoge je to bilo previše naporno. Ipak, svaki novi reality show na televiziji iznjedrio je i pobjednike koji su svojim osobinama “osvojili” publiku. Ne postoji jedinstvena formula reality uspjeha, ali povijest ovakvog TV formata pokazuje da su simpatije gledatelja natjecatelji najčešće “zarađivali” iskrenošću, opuštenošću i humorom. Neki od njih osvojili su milijune pa se nakon instant slave potpuno povukli i nestali iz javnog života, dok su drugi svoj nastup u showu iskoristili kao platformu na kojoj su izgradili cijelu karijeru.

Pobjednik prvog hrvatskog “Big Brothera”, Saša Tkalčević (48), oduvijek je bio malo 'drugačiji'. Biker iz Bjelovara je prije 15 godina nakon 100 dana izolacije izašao iz kuće Velikog Brata bogatiji za milijun kuna, a svojim nastupom ubrzo je osvojio publiku.

- Mislim da sam bio najiskreniji tamo, nekako sam se najprirodnije ponašao. Uvijek sam ja i vani bio za zafrkanciju i napraviti neki show. Nije mi problem ni skinuti se, ali nisam bio bezobrazan. Nisam ulazio u svađe i spletkario - prisjeća se Saša tih dana. Iako će vjerojatno zauvijek ostati upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih reality pobjednika u Hrvatskoj, ostaje dojam da simpatični roker nikad nije bio netko tko bi se pronašao u ovakvom TV formatu.

Foto: Privatni album

- Te, već pomalo davne 2004. dobar dio kandidata nije ni znao u što se točno upušta prijavom za show. Ja prvi pojma nisam imao. Nisam ni imao televizor u to vrijeme, ali sjećam se da je bivša žena vidjela negdje oglas za ‘Big Brother’ i rekla mi: ‘Saša, ovo je baš za tebe’. Po prirodi sam avanturist i volim isprobavati nove stvari, pa sam se prijavio, ali prije ni poslije toga nisam pratio ‘Big Brother’. Ne gledam inače realityje, ali ovo malo što sam kasnije ulovio izgledalo mi je jeftino. Kao da samo čekaju da se netko pohvata pod plahtama. Ako ti se to gleda, radije upali neki kanal za odrasle - priča nam otvoreno Tkalčević.

Bezbrižan duh Saša je pokazao i u kući pa je bio omiljen među sustanarima, a s nekima od njih je ostao u kontaktu i godinama nakon showa. Zdravko Lamot je imao čak i plan posjetiti ga 2000 km sjevernije, u Stockholmu, u kojemu pobjednik prvog 'Big Brothera' zadnjih godina živi.

Foto: Privatni album

- S njim sam bio baš odličan, iako je on više šminker i naizgled si možda ne bismo trebali odgovarati. S Antonijom Blaće sam ostao u kontaktu, a čujem se ponekad i s Filipom Voloderom, Sanjom Kvastek i Alenom Macinićem - dodaje Saša. Zanimljivo, nikad nije pogledao nijednu epizodu svojega nastupa u BB kući.

- Vidio sam nekoliko puta na YouTubeu neke kratke kompilacije i nasmijao se, to mi je dovoljno. Iako mi je isprva sve to bilo zabavno, mora ti s vremenom postati naporno. Kad sam izašao iz kuće, nisam uopće bio svjestan koliko je to bilo gledano. Mene je u Bjelovaru dočekalo 15.000 ljudi, a i danas me traže fotku, javljaju mi se na ulici. Ja sam takav da nikoga nikad ne odbijem, ali normalno je da čovjeku dosadi. Zato sam i pobjegao - smije se Saša.

Foto: Privatni album

Ipak, i u dalekoj Švedskoj povremeno ga prepoznaju. U pravilu je to dijaspora iz regije na radu u Skandinaviji.

- Pio sam jednom kavu u Stockholmu u kafiću i čovjek me dugo gleda. Odjednom mi prilazi i kaže: ‘Ma Sale, jesi to ti?’. A još sam poprilično promijenio imidž i sad imam ovu bradurinu. Ne možeš nigdje pobjeći od ‘Big Brothera’ - zaključuje. Iako je neželjena slava znala biti prilična gnjavaža, Saša je oduvijek bio zahvalan obožavateljima jer bez njih, kako kaže, nikad ne bi postao pobjednik.

Foto: Privatni album

- Iskreno, meni novac stvarno ne znači puno, ali mi znači sloboda. S nagradom sam otplatio sve kredite koje sam tad imao i to mi je stvarno puno pomoglo. Ne da uživam u nekim skupim stvarima, nego samo da imam slobodu. Volim motocikle, putovanja, prirodu, slikanje... Važno mi je da mogu raditi ono što želim i kako ja želim - pojašnjava Tkalčević. A upravo tako mu je danas na sjeveru kontinenta, tvrdi. Ne žali se ni na one uobičajene primjedbe o hladnoći i visokim cijenama.

- Ljudima sve smeta i uvijek će naći neki razlog. Iskreno, ovdje uživam s obitelji. Živim u gradu, ali praktički sam u šumi i zelenilu. Srne mi šetaju po dvorištu i berem vrganje. Prekrasno je i čisto, Šveđani brinu o prirodi neusporedivo više nego mi i to mi se jako sviđa - priznaje. Kao tattoo majstor radio je i u Hrvatskoj, a u Stockholmu je njegov salon u svega nekoliko godina već došao na glas kao jedan od najboljih u gradu, sudeći po recenzijama na internetu. Ono što mnogi ne znaju je da Saša, osim po tijelima, slika i po papiru.

Foto: Privatni album

- U Hrvatskoj su me podcjenjivali jer nisam bio akademski slikar nego samouk. U Švedskoj sam bez problema prodavao slike po 1000 €. To je tako, ali nema veze. Ne želim kukati, sretan sam danas ovdje - zaključuje nekadašnji miljenik publike.