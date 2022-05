Beba Balašević prvo prozvala The Frajle pa poručila: 'Tribute bendovi? Tata ih se užasavao'

Nakon što je u ponedjeljak na društvenim mrežama javno prozvala ženski bend The Frajle, kći Đorđa Balaševića, Jelena 'Beba' Balašević, danas se ponovo oglasila na istu temu.

Naime, sukob je počeo nakon što su se pojavile tvrdnje da je nestanak YouTube kanala grupe Frajla povezan s obitelji Balašević. Djevojke tu informaciju nisu demantirale pa je Beba odlučila o svemu progovoriti. Ubrzo joj se javila članica grupe Nevena Buča i odgovorila joj no, priča tu nije stala. Beba je danas objavila novi status.

- Moj otac je 2017. odlučio zaštiti svojih djela pristupiti mnogo jače. Kao što i kaže u izjavi, bio je zgrožen kad je čuo da je cijeli koncert iz Beograda sniman sa stativa i okačen na YouTube svega par sati nakon 'Odlazi Cirkus'...Zgrožen - napisala je pa nastavila:

- Normalnim ljudima bi bila uvreda objašnjavati da je njegova zgroženost u bilo kakvoj vezi sa zaradom. Tribute bendovi? Užasavao ih se. Nije zamišljao da se njegove pjesme izvode po pabovima uz pivo, burgere i tipove koji su smatrali da je dovoljno da pustiš bradu, staviš ruku u džep i naplaćuješ ulaznice i ti si Đole... Nisi. I ako to on nije odobravao, onda je elementarna pristojnost da to ni ne radiš.

- A kada bi ti bendovi nastupali, morali bi uplatiti autorskoj agenciji koja bi to onda uplatila njemu. Sada nama...Dakle, ta zlobna i nakazna priča da je nama do para nešto baš jako nema veze s logikom. Ima veze samo s pohlepom, zavišću, pomjerenim vrijednostima, erotomanijom i licemjerjem. Pun mi je inbox srca, molbi da sredim ulaznice, potpise i fotke od likova koji mi sada pišu da sam...Da ne lajem. To će oni već. I ispod ovog posta - istaknula je i zaključila:

- Taj čovjek je moj najbolji prijatelj na svijetu. On je dao sve od sebe da nama ispuni sve snove. Naravno da ću se dok sam tu truditi da ispunim sve što je od mene očekivao. I zbog toga ću biti i vreća buha i nakaza i vještica i štogod. Lajte, psi. To ništa nikad neće moći promijeniti činjenicu da sam uvijek bila i zauvijek ću biti njegov lav, svugdje s njim, u njegovom svemu.

