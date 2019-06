Bebek o prosidbi: 'Sigurno će uspjeti jer su par koji ima auru'

Inače sam ja ta koja sprema iznenađenja, ali njega uopće nisam prokužila. Sve je bilo kao u snu, ispričala nam je Barbara Ehrenberger. Na koncertu Željka Bebeka (73) u Križevcima Barbaru je u petak dečko Darijan Bošković zaprosio. Razmišljao je mjesec dana o tome gdje je zaprositi, a da bude posebno.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Budući da su se upoznali u sportskoj dvorani u Križevcima prije osam godina, Darijan se dosjetio zaprositi je na manifestaciji “Križevačko veliko spravišče”. U petak tokom dana čuo se s pjevačem i dogovorili su detalje.

- Deseta pjesma po redu bit će ‘Ako voliš ovu ženu’ i mislim da je najbolje da baš na nju dođeš na pozornicu, pa ćemo pozvati Barbaru. Znači pred kraj devete pjesme budi spreman, pa ćemo te najaviti - prepričava nam Darijan razgovor s Bebekom.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ipak, nije sve išlo tako glatko. Darijanu je plan skoro propao jer se nije mogao odvojiti od Barbare i otići na pozornicu. Cijelo ga je vrijeme ispitivala gdje ide i pratila u stopu. Kad su je napokon pozvali na binu, bila je šokirana.

- Trebala je to biti obična večer i dobar izlazak. Ali sad kad vrtim film, jasno mi je da sam u nekoliko navrata trebala shvatiti da mi nešto sprema - kaže Barbara i nastavlja:

- Popodne sam bila u trenirci i rekao mi je: ‘Hoćeš li se malo srediti večeras?’. Sva sreća da jesam - zaključuje.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Obitelji su presretne, a najviše se obradovala Darijanova četverogodišnja nećakinja, koja nije mogla prestati gledati video zaruka.

- Bravo, striko. Svaka ti čast - rekla mu je.

Željko Bebek nastupio je u subotu na 11. CMC festivalu u Vodicama, a ispričao je kako je još uvijek pod dojmom te prosidbe.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Zaista sjajno, emotivno, dirljivo. Kad sam doživio to da dečko hoće zaprosit curu, a da ona to ne zna... Uspio je on sve to nekako organizirati, mi smo mu na pozornici pomogli. Oni će sigurno biti sjajan par jer sam osjetio na bini neku auru koju njih dvoje imaju - kaže pjevač. Prisjetio se i trenutka kad je svoju Ružicu (40) zaprosio i istaknuo da je to najljepši trenutak u životu svakog para.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Ružica i ja smo to učinili na gondoli u Veneciji. Tad sam se osjećao najemotivnije, najromantičnije. Svirala je pjesma 'O sole mio', ja sam joj tad rekao da želim da bude moja. Naravno, dobila je i prsten. Uvijek se toga sjetim i zbog toga uživam kad nazočim tome da netko prosi nekoga. Eto u petak su cura i momak napravili taj divni potez - rekao je.

S pjevačem je na pozornici zasvirao i njegov sin Zvonimir (16). Kako nam je ispričao, mlađa publika je njime oduševljena.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Posebno uživam što odnedavno predstavljam na pozornici svoga sina, a njega sva mlađa publika već obožava već. Jako uživam u tome što ga svi vole. Ne samo da je lijep i dobar svirač, nego je i dobar momak - pohvalio je Bebek sina.

POGLEDAJTE VIDEO PROSIDBE: