Proslavljeni nogometaš David Beckham (46) u novom podcastu 'River Cafe Table 4'​​​​​​ požalio se kako njegova supruga, Victoria (47), već 25 godina jede istu hranu. Naime, modna dizajnerica već niz godina održava zavidnu liniju, a jedan od faktora koji joj zasigurno pomažu u tome jest da svakodnevno jede ribu sa žara i povrće kuhano na pari.

I dok nogometaš Beckham voli, kako sam kaže, eksperimentirati u kuhinji, njegova supruga rijetko kad zaobilazi 'svoj jelovnik', piše The Sun.

- Postanem jako emotivan oko hrane i vina. Nažalost, oženjen sam nekime tko jede istu hranu već 25 godina. Otkad sam je upoznao, jede samo ribu sa žara i kuhano povrće - rekao je David pa dodao:

- Jedino kada je htjela pojesti nešto s mog tanjura je bilo kada je nosila našu kćer Harper i to je bilo nevjerojatno. To mi je bio jedan od omiljenih trenutaka. Ne sjećam se o kojoj se hrani radilo, no znam da to nije jela otad.

Beckham je nedavno boravio u Italiji, gdje je morao biti pet dana u izolaciji. Roditelji supruge Victorije u to vrijeme su imali zabavu na koju on nije mogao ići no, to mu se na kraju svidjelo. Ostao je sam kod kuće i počastio se finom hranom.

- Pojeo sam dva najnevjerojatnija komada mesa. Popio sam neko divno vino kojim sam se počastio i popodne sam gledao nogomet - ispričao je pa otkrio da su mu najdraža popodneva i večeri ona koja sadržavaju roštilj, vino i nogomet.

Bivša članica grupe Spice girls ranije je otkrila kako ne jede hranu pripremljenu na ulju, maslacu i umacima. Uz to izbjegava crveno meso i mliječne proizvode. Kako kaže, najviše voli tostirani kruh ili povrće na par s malo začina.

- Za većinu restorana vjerojatno sam najgora mora. Obožavam povrće kuhano na pari. Volim kuhati hranu na vrlo jednostavan način. Ne volim ulja, maslace ili umake - rekla je supruga nogometaša koja je poznata po tome da svakodnevno vježba.