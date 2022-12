Beckham pjevao božićni hit, Victoria snimala, a javila se i Mariah Carey: 'Ljudi, volim vas'

Pjevačica i dizajnerica Victoria Beckham (48) podijelila je humorističan video supruga Davida Beckhama (47), u kojem je on zapjevao veliki božićni hit pjevačice Mariah Carey.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na videu se može vidjeti David koji uživa u šalici kave i opušta se na mobitelu, a u isto vrijeme tiho pjevuši pjesmu 'All I Want For Christmas Is You'. Victoria ga je tajnovito snimala, sve dok bivši nogometaš nije mogao otpjevati visoku notu. Tada se Victoria nasmiješila pa je David primijetio da ga snima.

Prvo mu je bilo malo neugodno jer ga je snimala, ali joj je naposljetku pokazao pravi glazbeni talent.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

- Dao je sve od sebe - poručila je dizajnerica u opisu, a u komentarima se javila i Mariah.

- Ovo mi je sada nova omiljena izvedba pjesme. Ljudi, volim vas - napisala je.

Komentare su preplavili i oduševljeni obožavatelji koji su pohvalili Beckhamove sposobnosti pjevanja. 'David ima super glas', 'Ima li nešto što on ne zna raditi', 'Hvala ti za ovaj poklon', samo su neki od brojnih komentara.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Najčitaniji članci