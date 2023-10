Beckhamovi po prvi put pričali o aferi Davida i Rebecce Loos: 'To mi je najgore razdoblje u životu'

Victoria Beckham (49) u braku je s Davidom (48) već 24 godine i poznato je da su imali uspona i padova. Sad je po prvi put ispričala koliko je njegova afera s nizozemskom manekenkom i njegovom osobnom asistenticom, Rebeccom Loos, 2003. utjecala na nju.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

- Osjećali smo se kao da je svijet protiv nas. Bili smo i jedno protiv drugoga, ako ću biti potpuno iskrena. Sve do Madrida ponekad se činilo da smo mi protiv svih ostalih, imali smo jedno drugo. U Španjolskoj se sve raspalo. I to je tužno. Ne mogu vam ni opisati koliko je bilo teško. I kako je to utjecalo na mene - ispričala je u novom dokumentarcu koji prati Davidove privatne i poslovne uspjehe, prenosi Daily Mail.

Gotovo 20 godina nakon njegove afere u Španjolskoj, gdje je David igrao za Real Madrid, otkrila je da su ti mjeseci bili 'najteže razdoblje u njenom životu'. On je priznao da ne zna kako su prebrodili tu krizu, ali su znali da se moraju 'boriti za svoju obitelj', dok su mjesecima punili novinske naslovnice.

Foto: Fiona Hanson/Press Association/PIXSELL

- Victoria mi je sve, bilo je nevjerojatno teško vidjeti ju povrijeđenu, ali smo borci i morali smo se boriti jedno za drugo i za svoju obitelj jer je ono što smo imali bilo vrijedno borbe. Bilo je dana kada bih se probudio i pomislio: 'Kako ću ići na posao? Kako ću hodati do terena za trening? Kako da se pretvaram da je sve u redu?' Osjećao sam se fizički bolesno - rekao je David.

Osim što je njemu prilagodba u Španjolskoj bila teška, i Victoria je priznala da nikad nije bila nesretna kao tad i da se osjećala da ju nitko ne razumije, opisujući život u Španjolskoj kao 'noćnu moru' i 'cirkus'. Ona je u početku s djecom ostala u Londonu, sa sinovima Brooklynom i Romeom, a nakon afere se ipak preselila u Madrid. David je 2007. potpisao za LA Galaxy, a povratak u SAD im je, rekla je, donio mir.

Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION

- Los Angeles je sjajno mjesto za život, obitelj nam je bila na okupu i i oslobodila sam se mnogo boli. Sjećam se da mi je netko jednom rekao da je LA kao rehabilitacija za poznate. Škole su bile super i definitivno sam se osjećala spokojno. Činilo se da smo napokon pronašli svoje mjesto - ispričala je Victoria.

Ipak, rekla je i kako se strašno uzrujala kad je samo dvije godine kasnije David potpisao za AC Milan, ali su prebrodili i te prepreke te sad uživaju s obitelji, na koju su ponosni. U novoj dokumentarnoj seriji par je progovorio o teškoćama jer su, rekli su, željeli biti otvoreni i 'završiti s nekim stvarima', a na premijeri su se osim obitelji, okupili i brojni prijatelji koji su ih podržali u novom pothvatu.

POGLEDAJTE NOVI KULINARSKI SERIJAL 'LEĐA O LEĐA':