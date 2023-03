Begoviću ide golišavo proljeće: Htio sam izgledati kao princ, a materijal sam nabavio na placu

Na modnoj reviji dizajnera Roberta Severa koja se održala u četvrtak navečer u hotelu 'Hilton Garden Inn' u Zagrebu, okupila su se brojna poznata lica, među kojima je pažnju neobičnim outfitom privukao i dizajner modnog dvojca Twins, Damir Begović.

Damir je pokazao gole noge i odjenuo kratke hlačice, bluzu s volanima, a na to je nabacio trodimenzionalni kaput.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Inspiracija je bio neki vojvoda ili princ pošto ja za svaki stajling ako idem na neki event uvijek razmišljam o nekom konceptu a pošto je moja kosa porasla onda sam zaključio da bi mogao biti neki vojvoda. U principu sam sve sam napravio u dva dana, u pitanju je tkanina. To je kao neki prekrivač, imam ga jako dugo pod kaučem a kupio sam ga na hreliću. Kad sam dobio poziv na Severovu reviju, znao sam da ću to skrojiti jer me podsjetilo na njegovu prošlu kolekciju samo što je ovo malo dramatičnije - otkrio nam je dizajner koji se odvažio stići na reviju golišavih nogu. Damir je osnivač brenda 'Twins' od 2019. godine zajedno sa kolegom Domagojem Štimcem. Za ovaj outfit mu je trebalo samo dva dana.

Foto: Privatni album

- Bluza je od šantung svile. Zanimljiva priča oko te bluze je da sam ju trebao raditi za diplomski film jednog prijatelja koji je na kraju otkazan zbog korone, pa mi već tri godine tu stoji na pola skrojena u jednoj vrećici, pa sam rekao ako ovo nije trenutak sad da je iskoristim onda ne znam kad će biti. S obzirom da je bluza bogata volanima, a taj dekor je trodimenzionalan i šaren, odlučio sam se da donji dio malo oslobodim i da pokažem noge s obzirom da dolazi proljeće. Posebno sam obrijao noge za Severa. Muškarci u Hrvatskoj se tako dosadno oblače tako da je to bilo dodatno pretjerano da bude što zanimljivije - rekao nam je Begović kroz smijeh.



Cijela modna kombinacija je neka vrsta reciklaže tkanina koje je sam nabavio na hreliću, a zatim je skrojio kako je zamislio. U zadnje vrijeme sve što nađe iskoristi i napravi ludu kombinaciju.

Foto: Privatni album

- Što luđe to bolje, da barem ljudima koji dođu bude zanimljivije. Generalno, ja sam dizajner, živim od mode i svaki dan nešto stvaram. Modu treba živjeti, ja ju živim, prekratak je život da bi igrali na sigurno. Bitno je izazvati neku reakciju, pa kakva god ona bila - otkrio je.



Damir je na nogama imao cipele boje šampanjca i šljokaste čarape koje je skrojio u zadnji čas, a kaže da je napravio od ostatka vjenčanice koju je davno krojio.

