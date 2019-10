Bella objavila golišave fotke s djevojkom: 'Srami se kamere'

Glumica Bella Thorne (21) u posljednje vrijeme privlači pozornost neprimjerenim ponašanjem, burnim ljubavnim životom, okorjelim tulumarenjem te suradnjom s poznatom stranicom za odrasle za koju je režirala film.

Foto: Instagram

Ovoga je puta u središte pozornosti došao njezin ljubavni život. Naime, glumica je na Instagramu objavila golišavu fotografiju iz kreveta s novom djevojkom, što je i sama potvrdila.

- Jako je slatka. Prva djevojka s kojom se viđam, a da se srami kamere - napisala je Bella kratko u opis fotografije. Tako se čini kako se povijest ponavlja, jer je Bella i ranije bila u sličnom odnosu s bivšim dečkom Modom Sunom i djevojkom Tanaom Mongeauom, a trio se odlično zabavljao nekoliko mjeseci.

- Naš se odnos ne može opisati riječima, objasniti niti staviti u neki okvir, a kad se to ne može, onda se ljudi počinju ljutiti. Kad ne razumiju što se događa, onda počinju mrziti - rekla je glumica u jednom intervjuu, otkrivši detalje bivše veze s muškarcem i ženom koja je u sretnoj vezi, a s kojom je ostala u prijateljskim odnosima.

Foto: Instagram

Bella se proslavila Disney filmovima. Nakon angažmana u istim, prebacila se na erotske, točnije, postala je redateljica filmova za odrasle. Njezin prvi takav film kojeg je nazvala 'Him and Her' bio je predstavljen u rujnu na filmskom festivalu Oldenburg u Njemačkoj. Film je dio Pornhubove serije 'Redatelji s vizijom'. Kako je Bella ispričala, film govori o 20-godišnjaku koji u mobitelu svoje cure nalazi iznenađujuću poruku koja im promijeni cijelu seksualnu vezu.

- Ljudi se boje snimiti ovakav film, u kojem je riječ o dominaciji i podčinjenosti između muškarca i žene i o tome kako veza može postati dosadna - kaže Bella.

Foto: Instagram

Glumica je prvotno htjela snimati horor o Božiću, ali ipak je promijenila žanr. Inače, internetom su jedno vrijeme kružile njezine golišave fotografije.

