Bella Thorne: 'Tvrdio je da sam flertovala s njim, a ja sam tad imala samo deset godina...'

Glumica Bella Thorne (25) gostovala je u podcastu 'High Low with EmRata', gdje je tijekom razgovora s voditeljicom Emily Ratajkowski otkrila kako je proživljavala teške trenutke u svojoj glumačkoj karijeri u djetinjstvu.

Glumica i manekenka pokrenule su priču u seksualiziranju žena i djevojaka koje rade u Hollywoodu.

Bella je tada rekla kako je u javnosti stresno biti dječji glumac zato što je u to vrijeme trebala otkrivati svoju seksualnost. Također, rekla je kako to nije vrijeme da cijeli svijet gleda u nju, većinom muškarci.

- Osjećam se kao da sam prodrmala riječ 'seks' i uvijek ću nastaviti to raditi s ovom riječi jer je to ono što mi se stavljalo u glavu otkad sam bila mala, a ipak je to nešto kroz što sam vratila velik dio vlastite moći - rekla je glumica.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Thorne je podijelila i šokantnu informaciju o jednom redatelju, kojemu nije htjela reći ime, a s kojim se susrela kada je imala samo 10 godina.

- Jednom sam dobila povratnu informaciju od redatelja, a imala sam 10 godina. Direktor castinga zove mog agenta, a agent zove moju mamu, i oni kažu: 'Dakle, nećemo ju uzeti jer se redatelj osjećao kao da flertuje s njim i bilo mu je stvarno neugodno'. Također, ti si na sesiji s redateljem. Ne možeš baš puno reći ili učiniti. Odradiš scenu, pozdraviš se, izađeš. Nema vremena za lajkanje, puštanje da ti sjednem u krilo ili da učinim da se osjećaš nelagodno. O čemu ti to govoriš, čovječe - ispričala je.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

