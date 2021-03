Vijest da su latino diva Jennifer Lopez (51) i legenda bejzbola Alex Rodriguez (45) prekinuli dvogodišnje zaruke, uzdrmala je celebrity krugove i njihove mnogobrojne obožavatelje. Razlog kraha ljubavi navodno je njegova nevjera, odnosno šuška se kako je imao aferu s Madison LeCroy (31), reality zvijezdom u usponu.

Nitko od njih još se nije službeno oglasio, a ovo nije jedini prekid koji je neugodno iznenadio fanove uspješne pjevačice, glumice i plesačice koja je, između ostalog, proslavila i bujnu stražnjicu.

Prvu ozbiljnu vezu Jennifer je imala u ranim 20-ima kada je hodala s Davidom Cruzom iz srednje škole. Veza je trajala čak deset godina, a presudila im je, kako je rekla, mladost i neiskustvo.

- Poznaje me bolje nego netko drugi – hvalila ga je. Vjerojatno zato što s njim nije punila novinske stupce kao s drugima.

Tri godine nakon prekida Jennifer je utjehu pronašla u kubanskom konobaru Ojaniu Noi (46). Upoznala ga je u restoranu u Miamiju, a ubrzo su se vjenčali 1997. godine. Bračna sreća trajala je tek deset mjeseci. Iako je bivšeg nagovorila na šutnju o njihovu braku s 32,8 milijuna kuna zbog kućnih uradaka, to mu nije bilo dovoljno. Nekoliko godina poslije htio je u knjizi razotkriti njihovu intimu. Na sudu je J. Lo dobila odštetu od 12,5 milijuna kuna. Uporan Kubanac još je jedanput prijetio objavom kućnog porno filma. Sud ga je opet spriječio.

Sve popularnija Jennifer zaljubila se zatim u zločestog dečka, repera Seana Combsa (51) poznatijeg kao Puff Daddy. Bili su dvije godine u vezi, a prekinuli su zbog njegove nevjere.

- Nikad ga nisam ulovila s nekom ženom, ali jednostavno sam znala da me vara. Rekao bi mi da ide u klub s prijateljima, a onda ne bi došao kući cijelu tu noć ili čak po nekoliko dana - izjavila je svojedobno Lopez.

U rujnu 2011. drugi se put vjenčala. Njezin odabranik bio je plesač Chris Judd (51). Upoznali su se na snimanju njezina spota 'Love Don't Cost a Thing'. Tad je prihvatila ulogu u filmu 'Enough' i doživjela živčani slom.

- Povukla sam se u osamu jer nisam mogla hodati, pričati ni živjeti. Samo sam ležala dok mi nije bilo bolje. Nisam htjela da ljudi znaju za to - godinama poslije priznala je. S Chrisom je izdržala osam mjeseci jer se pjevačica zaljubila u glumca Bena Afflecka (48) dok je snimala komediju 'Gigli'. Ta joj je veza obilježila karijeru. Oboje su bili pod povećalom javnosti, koja im je dala nadimak Bennifer. Čak joj je mazio guzu u njezinu spotu 'Jenny from the block'. Affleck ju je zaprosio 2002. dijamantnim prstenom u vrijednosti od 7,8 milijuna kuna.

- On je taj, nadam se da ćemo uskoro zasnovati obitelj - bila je uzbuđena prije vjenčanja najavljenog za 14. rujna 2003. u Santa Barbari. No tri sata prije svadbe uslijedio je šok. Ben je otkazao vjenčanje.

- Mislila sam da je naša veza bajka. Maštala sam o djeci, a on me ponizio kao nitko u životu - priznala je Jennifer nakon. Ben isto nije ostao dužan. Često je u intervjuima pričao o tome kako se gušio u toj vezi i da su mediji krivi za njihov prekid jer su ih stalno pratili. Išao je toliko daleko da ju je optužio da mu je zbog te veze stagnirala karijera.

- Nitko mi tako nije slomio srce kao on. Ben mi je bio prijatelj, poznavali smo se godinama. Stvarno sam ga jako voljela - rekla je. Samo dva mjeseca poslije paparazzi su je uhvatili u zagrljaju prijatelja, pjevača Marca Anthonyja (52). Tvrdila je da će ostati zauvijek zajedno. Vjenčali su se tajno u lipnju 2004. te je s njima dobila blizance Emmu i Maxa (13). Rastali su se 2011.

- Istinski me slomila rastava. Obitelj mi je sve, a raspadala se. Ležala sam u krevetu nemoćna, ali kratko. Nisam izgubila vjeru u ljubav - izjavila je Lopez i dodala:

- Volim biti udana i želim se opet udati. Još ne znam kad, ali bitno je da nisam izgubila vjeru. I bome nije jer nekoliko mjeseci poslije srce poklonila 18 godina mlađem plesaču i glumcu Casperu Smartu. Prije njega mediji su nagađali da je bila i s Bradleyem Cooperom.

Nakon tog prekida Jennifer je bila sama godinu dana, a onda je 2017. u njezin život došla, kako ga ona naziva, srodna duša. Umirovljeni sportaš Alex Rodriguez usrećio ju je kao nitko dotad. Jennifer se nije razdvajala od stasitog sportaša, bivše zvijezde Yankeesa.