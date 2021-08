Ben Affleck (48) odlučio je iznenadili Jennifer Lopez (52) romantičnom gestom za njen 52. rođendan. Naime, glumac je poklonio posebnu ogrlicu u čijoj izradi je i sam sudjelovao.

Osnivačica brenda Foundrae Beth Bugdaycay objasnila je za People kakva poruka se krije u ovom nakitu. Ogrlica ima više privjesaka, a Ben se odlučio za cvijet jer se on hrani strašću unatoč nedaćama koje par zadese, a uz njega je odabrao i trn koji simbolizira rizik ljubavi.

Ogrlicu je J.Lo nosila na proslavi rođendana, koji je uz glumca i prijatelje proslavila na jahti u St. Tropezu.

Nakon nekoliko tjedana nagađanja, Ben i Jennifer nedavno su objavili da su i službeno obnovili vezu nakon 17 godina, kada su 2004. otkazali zaruke.

J.Lo je ranije ove godine priznala kako je album "This Is Me... Then" na kojem se nalazi pjesma "Jenny from the Block" za nju poseban. Zanimljivo je i kako je taj album posvetila Afflecku.