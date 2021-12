Glumac Ben Affleck (49) konačno je progovorio o obnovljenoj vezi s latino zvijezdom, Jennifer Lopez (52).

- Mogu reći da mi je to definitivno lijepo. I znate, jedna od stvari koje sada stvarno cijenim u svim aspektima svog života je to što se sve tako događalo i odrazilo na mene. Znam da nisam savršen, ali se jako trudim i jako mi je stalo da budem pošten, autentičan i odgovoran. Teško je reći tko ima više koristi, ne ulazeći u detalje o tračevima. I to je dobra priča. To je sjajna priča. Možete pisati pretpostavke o nama, ali jedna od težih lekcija koje sam naučio je da nije pametno sve dijeliti sa svijetom. Znam da mi je ugodnije ako postavim zdrave granice u svom životu i jednostavno ne želim govoriti o svom osobnom životu u novinama. Malo ću se suzdržati - izjavio je Ben za WSJ.

- Jako sam sretan što sam u životu dobio drugu priliku, jer mnogi nisu imali niti prvu - dodao je glumac.

- Sretan sam zbog svih lekcija koje sam posljednjih pet godina naučio u životu, zbog velikih problema u kojima sam se našao, najviše zbog boli koje sam nanio drugim ljudima - kazao je Affleck vjerojatno aludirajući na propali brak s glumicom Jennifer Garner u kojem se nije mogao odreći alkohola i kocke.

Podsjetimo, par je prije nekoliko mjeseci obnovio svoju vezu nakon 20 godina pauze. Neposredno nakon što je Jennifer ostavila zaručnika Alexa Rodrigueza.