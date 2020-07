Bend pod maskom, a Severina nastupa bez Igorova prstena...

<strong>Severina Kojić</strong> (48) u subotu je imala prvi nastup nakon višemjesečne pauze zbog pandemije korona virusa.

Pjevala je u splitskoj Vanilli, a s krova ju je promatrao njezin stari-novi menadžer <strong>Tomislav Petrović.</strong> Time su potvrđene špekulacije da su se pomirili nakon godinu dana 'zahlađenog' odnosa.

Navodno su imali burnu svađu u kojoj su, šuška se, pale teške optužbe oko njegova vođenja menadžerskih poslova, što je zaboljelo Tomicu. A on joj je bio toliko vjeran prethodnih 17 godina da joj je nosio torbice na eventima, išao u nabavku namirnica, nosio joj bočice pića da ne ožedni...

Preuzeo je i Sevina labradora Picassa, kad je pjevačica prekinula s riječkim "kraljem teretana" Slavkom Šainovićem. Seve i Tomica upoznali su se 2002. godine, dok je ona još bila u vezi s <strong>Alenom Marinom</strong>, frontmenom Kojota. Tomica je tad radio s Majkama. Te godine su i počeli suradnju, koja je s vremenom postala blisko prijateljstvo. Tomica se "vratio u igru" otkako je Seve posljednjih mjeseci zahladila odnose sa suprugom <strong>Igorom Kojićem </strong>(32).

Na nastupu u Vanilli nije nosila prsten koji joj je nogometni menadžer dao kad su se prije pet godina vjenčali u istarskim Balama. Prsten je bio izrađen od platine, a stajao je 18.000 kuna.

Pjevačica se prije devet godina hvalila Cartierovim nakitom koji joj je darovao bivši partner <strong>Milan Popović </strong>(44). Prsten iz kolekcije Love od ružičastog zlata s plavim, žutim i ružičastim safirima, zelenim i narančastim granitom te ametistom Popović je platio 18.500 kuna. Severina je rekla da je to zaručnički prsten koji joj je milijunaš kupio, a on je nakon njihova prekida tvrdio da joj je prsten darovao jer ga je pjevačica dugo željela. Bivši partner Popović darovao joj je i prsten od bijelog zlata s briljantima, koji stručnjaci procjenjuju na 225.000 kuna.