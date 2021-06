Glumac Branislav Lečić (65), kojeg su za silovanje optužile kolegice Danijela Štajnfeld (37) i Merima Isaković (62), u utorak navečer uhvaćen je na romantičnoj večeri s novom djevojkom.

Naime, paparazzi su Lečića uhvatili u samom centru Beograda gdje je večerao sa smeđokosom ljepoticom.

Par se nakon večere i piva uputio do njegova stana. U šetnji Beogradom Lečić i još uvijek nepoznata djevojka, sve vrijeme su se držali za ruke.

Podsjetimo, Lečića je prva za silovanje optužila glumica Danijela Štajnfeld, koja je ispričala da ju je Lečić jedne večeri automobilom odveo na nepoznato mjesto i silovao. Lečić, pak, još uvijek niječe optužbe.

Nakon što je u javnosti odjeknula Danijelina priča, iz Australije se javila nekadašnja srpska glumica Merima i otvorila dušu za srpske medije te progovorila o tome kako ju je glumac Branislav Lečić zlostavljao.

Bilo mi je 18 godina. Jesen 1978. Ugurao me u stan. Skinuo mi haljinu. Ne pokušavaj vrištati. Niko te neće čuti. Oborio me na pod. Osjećala sam kako me lomi. Boli svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te Bože! Ako uspije umrijet ću noćas. Uživa u mom strahu. Osjećam taj zadah. Kao miris truleži. Zastrašujuć pogled. Prazan i crn. Oči bez duše. Osjećam potrebu da danas kažem istinu i molim naš narod da ovo pažljivo pročita. Nasilnik koji mi je zamalo uspio da mi uništi život, da ugasi moju mladost, da me kao tama proguta. 'Opraštam ti', rekla sam mu tada, prije četrdeset godina. 'Opraštam, ali ne zaboravljam. Ti nikada nećeš shvatiti bol koju si mi nanio. Mnogostruku bol. Ako ikada čujem da si ikome nanio sličnu bol, svima ću reći što se desilo.' Ja sam svoju riječ održala. Branislav Lečić izgleda nije. Osjećam moralnu obavezu da podijelim svoje iskustvo u nadi da će moja ispovijest biti podrška i Danijeli Štajnfeld i ostalim žrtvama seksualnog zlostavljanja' - poručila je Merima Isaković.

Nakon što je Lečić čuo drugu optužbu, pozlilo mu je o čemu je medije obavijestio njegov PR.

- Obavještavamo Vas da, zbog navoda u medijima, Branislav Lečić se ne osjeća zdravstveno najbolje. Iz istih razloga, do daljnjeg se neće obraćati javnosti, ali i kao što je naveo i ranije, neće komentirati bilo kakve optužbe protiv sebe dok se ne završi postupak pred državnim organima. Molimo Vas još jednom da ga ne uznemiravate, jer se zaista ne osjeća dobro - naveli su iz njegovog tima, prenose srpski mediji.

Merima Isaković danas živi u Australiji, a radi kao klinička psihologinja i neuropsihologinja.

Poznata je po ulogama u filmovima 'Ljubav i bijes', 'Jovana Lukina' i 'Neka druga žena'. Njenu kratku karijeru prekinula je prometna nesreća. Poslije nje je otišla u Rusiju gdje je operirana, a početkom devedesetih se vratila u Beograd. Iz zemlje je ponovno otišla zbog rata.