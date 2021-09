Glumac i voditelj Enis Bešlagić (46) oprostio se od drage kolegice Sanje Burić koja je iznenadna preminula u 49. godini života od posljedice moždanog udara.

- Divno, dobro i veselo stvorenje… Od tvoje diplomske predstave u kojoj sam napravio prve svoje glumačke korake, pa sve do raznih snimanja i druženja… Samo tvoj topli osmijeh i pozitivna energija ostaje u sjećanju. “Gospodine foko, gospodine foko…” , je tekst iz te diplomske predstave kojom si me dozivala. Još dugo će odzvanjati u mojim mislima… Do ponovnog susreta, divna Sanja… - napisao je u emotivnoj objavi glumac i uz fotku stavio emotikon slomljenog srca i tekst 'Putuj Sanja'.

U komentarima ispod fotografije javili su se brojni pratitelji i izrazili tugu zbog smrti glumice. Među njima, našao se i komentar voditelja i glumca Tarika Filipovića (49) koji je kao i Enis stavio emotikon slomljenog srca.

Podsjetimo, bosanskohercegovačka glumica Sanja Burić preminula je u utorak navečer u Sarajevu u dobi od 48. godina od posljedica moždanog udara, potvrdili su sa sarajevske Akademije scenskih umjetnosti za klix.ba

Tijekom života ostvarila je brojne uloge, a osim što je bila redovna profesorica na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Burić će ostati zapamćena i po ulogama koje je ostvarila u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima: 'Crna hronika', 'Grbavica', 'Dobro uštimani mrtvaci', 'Viza za budućnost', 'Kod amidže Idriza', 'Na putu', 'Teško je biti fin', 'Ljeto u zlatnoj dolini', 'Pun mjesec'...