Postao je sinonim za rock 'n' roll, ali i život ispunjen drogama i tragedijama. Preživio je desetljeća droge i alkohola, nekoliko požara, strujnih udara, padova na glavu, a Keith Richards danas slavi 77. rođendan. Poznate su brojne šale na njegov račun, mnogi kažu kako će nakon apokalipse preživjeti samo žohari i Keith.

POGLEDAJTE VIDEO:

Legendarni gitarist Rolling Stonesa naziva se i Licem rock'n'rolla jer je kroz više od pedeset godina svoje karijere postao istinskom ikonom rock glazbe. Njegovo se glazbeno stvaralaštvo prvenstveno veže uz Stonese gdje je uz Micka Jaggera (77) autor najpoznatijih uspješnica benda. Keith je objavio i tri samostalna albuma te uspješno sudjelovao u puno glazbenih projekata.

A osim što je uspješan u glazbi, Keith je imao izuzetne sreće u životu. 'Besmrtni' Keith puno je puta bio najbliži drugom svijetu. Godine 1944. nacističke bombe zasule su London. Richardsa je majka izvukla iz kreveta te su uspjeli pobjeći na sigurno. Kad je sve završilo, vratili su se kući i prvo zatekli mrtve susjede, a potom su ušavši u svoj razrušeni dom vidjeli Keithov dječji krevetić koji je bio raznesen u komadiće.

Keith je preživio kao dijete, no tragedije su ga gotovo zadesile i tijekom karijere. Za vrijeme svirke u Sacramentu 1965. Keith se približio mikrofonu kako bi otpjevao back vokale. Mikrofon je bio okrenut u stranu, pa ga je Keith umjesto rukom okrenuo gitarom. Začula se eksplozija i vidio se bljesak, a Keith se onesviješten našao na podu. Iako su prvo svi pomislili da je riječ o atentatu, došlo je do strujnog udara. Keithu su izgorjele sve žive na gitari, no on je naposljetku rekao kako nije izgorio jer je prije svirke kupio čizme s gumenim džonom.

No to nije bilo sve. Takvih trenutaka u njegovom životu bilo je puno. Keith je jednom prilikom zaspao nadrogiran s upaljenom cigaretom. Njegova vila u kojoj je živio s ljubavnicom se zapalila, a samo nekoliko trenutaka no što bi nastradali su se probudili i pobjegli van.

Ta vila nije jedina bila žrtva. Prilikom druženja s Hughom Hefnerom. Otišao je na wc i zaključao vrata, a nekoliko minuta kasnije počeo je izlaziti dim. Osoblje Hefnerovog doma provalilo je unutra, a Keith se sjeća samo 'konobara koji su trčali s kantama vode'.

Velikih problema imao je i s drogom Keith je jednom prilikom s drogom pomiješao strihnin, koji je jedna od najsmrtonosnijih supstanci. Svi su tada mislili da je mrtav.

- Bio sam u totalnoj komi, ali bio sam i budan. Mogao sam čuti ljude oko sebe, vikali su da sam mrtav. Mahali su rukama i gurkali me, a ja sam u sebi vikao da nisam mrtav - rekao je svojedobno.

A najbizarnije što je učinio, dogodilo se nakon očeve smrti. Otac mu je preminuo 2002. te je kremiran. Godinama je stajao u crnoj kutiji, a Keith je naposljetku uzeo dio njegovog pepela, pomiješao ga s kokainom i ušmrkao.

Sreće je imao i kad se poskliznuo u knjižnici ne bi li dohvatio knjigu. Nije pao s velike visine, ali povukao je za sobom cijeli ormar knjiga. Polomio je rebra, a vrat i glava ostali su neoštećeni. Kasnije je na odmoru pao glavom na kamion s 12 metara vidoke palme. Tada ga je čekala operacija mozga. No brzo se oporavio i ponovno smo ga vidjeli na pozornici.