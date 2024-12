Best of the Best nagrade: Ella je influencerica godine, a 'hrvatski Kardashiani' dobili priznanje...

Zagrebački hotel Sheraton sinoć se pretvorio u središte glamura na gala eventu Best of the Best. Ovaj event u organizaciji nagrađene hrvatske i regionalne poduzetnice, Maris Stelle Badrov Josipović, koja je tom prilikom proslavila i prvi rođendan svog Estrella Beautyja, nije bio samo večer glamura i dodjele priznanja za poduzetnice, već i prilika za osnaživanje žena.

Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jedan od ključnih trenutaka večeri bila je dodjela nagrada ženama koje su se istaknule svojim izvanrednim uspjesima. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, od inovacija u poduzetništvu do utjecaja na društvenim mrežama. Svaka je nagrada bila simbol priznanja za trud i predanost koju su poduzetnice pokazale u ostvarivanju svojih ciljeva.

Za najbolju influencericu 2024. godine, nagradu je odnijela Ella Dvornik, Snježana Schillinger nagrađena je za svoj Dutchess, koji je proglašen najboljim modnim brendom 2024. godine. Voditeljica Edita Misirić Vrkljan dobila je nagradu za LifeBuzz, najbolji lifestyle portal dok je Ellen iz obitelji Vanjorek, poznatije kao "hrvatski Kardashiani" nagrađena za najviralniju influencericu generacije Z.

Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Hvala svima, a koliko je teško biti poduzetnica dokazuje i to što sam zbog ovog eventa obukla i dva broja manje cipele da mi pašu uz outfit - našalila se Ella primajući nagradu.

Snježana Schillinger zahvalila je svom timu odnosno Antunu Tinu Brišaru s kojim je stvorila prepoznatljiv modni brend, koji obožava i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Mama Matea, tata Mario, kći Ellen, Raul i Nicolas poznata su obitelj s Tik Toka, a u u godinu dana Vanjoreki su došli do čak 100.000 pratitelja. Bivša manekenka Ivančica Pahor, koja je prije 24 godine bila i Miss turizma, danas je uspješna poduzetnica, koja izrađuje nakit i zapošljava deset žena u proizvodnji.

Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zagrebačka menadžerica i poznato lice sa špice, Marica Briški proglašena je medijskim licem 2024. godine. Najemotivniji trenutak eventa bila je posebna nagrada za „roditelje svih vremena“ koju je organizatorica Maris Stella Badrov Josipović dala svojim roditeljima Željki i Slavku Badrovu za bezuvjetnu podršku.

Organizatoricu ovog gala eventa u Sheratonu, Maris Stella Badrov Josipović, osnivačicu Estrella Beauty i Estrella Beauty Academyja na nedavnom prestižnom eventu u Podgorici nagradili su razvoj poduzetništva u beauty industriji, a dodjela nagrada održala se u organizaciji Beauty & Business Montenegro.

Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ova iznimna poduzetnica, koja je zahvaljujući nepogrešivom poslovnom instinktu stvorila svoje poslovno carstvo sinoć je podijelila nagrade i u beauty kategorijama, a nagrade su odnijele Martina Kalos (Top 1 Lashes Trainer), Patricija Živičnjak (Top 1 Nail Artist), Barbara Sokolović (Top 1 Beauty Business Trainer) te Antonija Perišić (Top 1 Ombre Shadow Brows). Partneri ovog gala eventa bili su BOLT Hrvatska, SelectBox i Ases usluge.