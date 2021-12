Pjevačica Beyonce (40) zbog svojih bujnih oblina često dobiva puno komplimenata od svojih obožavatelja. No, toga je i sama svjesna, pa ne prestaje 'mamiti' poglede na društvenim mrežama u odjeći iz svoje modne kolekcije 'Halls of Ivy', to jest, modne linije Ivy Park.

POGLEDAJTE VIDEO:

Utegnula se u usku kariranu haljinu, u kojoj su u prvi plan došli njezini zaobljeni bokovi. A cijelu kombinaciju upotpunila je smeđim cipelama i velikim 'mačkastim' naočalama.

No, odlučila je pokazati i malo više, pa se skinula u tamnoplavi bodi od lateksa sa dubokim dekolteom, a u prvi plan došlo je bujno poprsje. Cjelokupni izgledom upotpunila je sa velikim tamnoplavim naušnicama te metalik jaknom.

Osim bodija, u kolekciji su se našle trenirke, suknje, kombinezoni, sportski grudnjaci te različiti modni dodaci.

Inače, u reklamnoj kampanji sudjelovale su i Beyonceine kćer, Blue Ivy (9) te Rumi (4) koje su pozirale u crno-bijelim kombinezonima sa uzorkom.