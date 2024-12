Beyonce su proglasili najvećom pop zvijezdom 21. st. Otkrili i što Taylor Swift misli o tome...

Taylor Swift (34) je otkrila kako je 'jako sretna zbog Beyonce', koja je prema izboru Billboarda proglašena najvećom pop zvijezdom 21. stoljeća, piše Page Six. Pjevačica je dodala kako će uvijek podržavati snažne žene te smatra kako je Beyonce zaslužila ovu nagradu. Iako su njezini fanovi razočarani što je Swift osvojila drugo mjesto, pjevačica je ponosna na svoje postignuće.

- Taylor cijeni podršku svojih fanova, ali zna da je Beyonce legenda u muzičkoj industriji i počašćena je što je zauzela drugo mjesto - poručio je izvor blizak Taylor za Page Six.

Strani mediji pišu kako su Beyonce i Taylor već dugi niz godina prijateljice. Taylor je jednom opisala koliko joj je Beyonce bila inspiracija kroz karijeru.

- Način na koji je naučila mene i svakog drugog umjetnika da prekršimo pravila i da se suprotstavimo normama industrije. Njezina velikodušnost. Njezina otpornost i svestranost. Ona je bila moje svjetlo kroz karijeru - poručila je tada.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Njihova povezanost je započela još 2009. godine, kada je na dodjeli MTV Video Music Awardsa Kanye West prekinuo govor Taylor Swift i izjavio da Beyonce zaslužuje nagradu za najbolji ženski videospot za pjesmu 'You Belong with Me'. Kasnije ju je Beyonce pozvala natrag na pozornicu kako bi dovršila svoj govor.

Foto: Screenshot Youtube