'Bez filtera': Neda Ukraden (73) u badiću s dubokim dekolteom

Bez filtera, bez efekata! Samo sunce, more i ponta! Najbolje me slika moja unuka, poručuje Neda Ukraden (73) pozirajući u Boki Kotarskoj.

Foto: facebook

Pjevačica se sunčala na plaži u plavom jednodijelnom badiću, s dubokim dekolteom.

"Izgledate top. Prava dama - uvijek nasmijana, vedra i pozitivna", "Najljepša si, ne trebaju ti nikakvi filteri", "Dama", "Diva", "Svaka čast na izgledu", samo su neki od komentara njezinih obožavatelja.

Beograd: Neda Ukraden i Lepa Brena na snimanju Novogodišnjeg programa RTS-a | Foto: Antonio Ahel

Pjevačica je ranije sebe nazivala zagovornicom prirodnog izgleda.

- Ja sam netko tko je zagovornik prirodne ljepote, u smislu istakni što ti je lijepo, ne robuj nekim pravilima pod svaku cijenu jer sad postoji more istih likova, more identične ljepote. Ne idem svakih pola godine da me netko priteže, koristim neinvazivne metode - rekla je za srpske medije.