Bez struje: 'Bit će jedinstveni festival kakvog nema nigdje...'

Bit će to jedinstveni svjetski festival. Pronašao sam nešto slično u Švicarskoj, ali oni ipak dopuštaju i malo ‘struje’ svojim izvođačima, rekao je Admir Ćulumarević. Zagrebački Studentski centar ugostit će 24-satni festival unplugged glazbe Kuršlus. Publika će na četiri pozornici moći uživati u glazbi bez struje.

- Bit će još u sklopu festivala raznih panela, neformalnih druženja, a imat ćemo i ‘otvoreni mikrofon’. Tamo će netko od gostiju ili izvođača moći zapjevati ili zasvirati ako mu dođe - objasnio je Ćulumarević, programski direktor festivala.

Inače, unplugged je popularni izraz za glazbu bez struje, odnosno akustičnu glazbu koja je punu promociju doživjela početkom 90-ih. To nije isključivo rock glazba, izvode je brojni drugi izvođači koji imaju afiniteta prema akustičnim instrumentima. Pa će tako biti i u Zagrebu.

- Naravno, imat ćemo i gurmanski dio, na terasi će biti vrhunske hrane i pića - dodao je Ćulumarević.

Objasnio je i kako će izgledati taj festival, za koji se nada da će se 'ukorijeniti', odnosno postati tradicionalan. Sve će, dakle, početi u petak, 29. studenog u 20 sati, tada će biti otvorenje. Zabava će trajati do subote 30.11. na četiri stagea Studentskog centra. Jedinstvenost ovog festival leži i u tome da je po svojoj formi, 24-satnom line upu definitivno unikatan glazbeni događaj.

- Kraj će, logično, biti 24 sata poslije. Počinjemo živim svirkama, a poslije dolazi DJ. I trajat će dok ima zainteresirane publike, a to onda zna potrajati do ujutro. Drugog dana počinjemo u 12 sati nastupom Elme Burnić i koncertom ‘Elma pjeva Jadranku’ s njezinih 12 pjesama - rekao je.

Na nastupu se očekuje petnaestak izvođača, a sad su već nastupe potvrdili neka 'jaka' imena kao što su Rundek & Ftičeki, Damir Kukuruzović Gypsy Quartet, Adam Ben Ezra (Izrael), FilmMusicOrkestar, Elma Burnić...

- S obzirom na to da je ovo tek prvi ovakav festival, iznenađujuće lako su pristali. To je na neki način i kompliment našoj ideji. Ja znam da bih bez problema za tako nešto i takve izvođače bez problema kupio ulaznicu - dodao je Ćulumarević. Objasnio je i kako je došlo do ovog festivala. I kako su ga u vrlo kratkom roku uspjeli organizirati.

Prvo izdanje Kuršlusa otvaraju Andreja, Rundek & Ftičeki u petak, 29.11. u 21 sat u dvorani &TD-a. Sam Rundek je već na najavnoj pressici istakao kako mu se sviđa koncept, ali i sam prostor Studentskog centra za kojega ga vežu brojne lijepe uspomene. Nakon Rundeka i ekipe na stage sjajne polukružne dvorane &TD-a izlazi zagrebački Filmmusicorkestar u nešto proširenom sastavu s Bornom Šercarom na bubnjevima i Paul Kempfom za klavirom donoseći hitove s filmskog platna obrađene u njima svojstvenoj maniri. Inače, ritam gitarist Filmmusicorkestra je Admir Ćulumarević koji je i programski direktor Kuršlusa i koji je u kratkom vremenu uspio okupiti respektabilna imena na ovom festivalu.

- Zoran Pezo je ljetos došao na ideju, a to je izvrstan tajming jer se poklapa s MTV-jevim unplugged koncertima koji su počeli prije tridesetak godina. Dobro je i što dolazi uoči adventa i velikog ‘zagrijavanja’ za finiš godine. Onda smo ideju prezentirali Davoru Šišmanoviću i Studentskom centru, a oni su nam odmah ponudili sve što nam treba. Nakon toga je ostala samo finalizacija - otkrio nam je festivalski direktor programa.

Kuršlus će svojoj publici ponuditi i extra zabavu na unplugged stageu za sve one koji vole svirati i pjevati, stalno postavljen 'open mike stage' koji jamči dobru zabavu i veselu atmosferu cijelu noć uz brojne specijalitete na festivalskom Gastro Squareu ispred samog &TD-a.

- Ideja Kuršlusa je odlična i nismo puno dvojili oko toga treba li je oživjeti ili ne. Sigurni smo da će Studentski centar kroz ovaj program donijeti nešto novo na zagrebačku i hrvatsku festivalsku scenu - dodao je Šišmanović.

Zahvalan što mu ideja kreće u realizaciju je i kreativni direktor Kuršlusa Zoran Pezo.

- Ovo će biti jedinstveni festival kakvog nema nigdje, vjerujem da će biti atmosfera jedinstvena do krajnjih granica. Zbog izvođača, ali i zbog publike - objasnio je Pezo. A pozornica, a i ne samo ona nego cijeli Studentski centar, u mnogima će pobuditi lijepa sjećanja. Jedan od njih je i Darko Rundek, koji je to već i priznao u najavi festivala.

- Baš se veselim festivalu, drago mi je da ćemo svirati bez struje! U Studentskom centru proveo sam mnogo vremena i uvijek se lijepo vratiti ovdje - rekao je Rundek.

Ćulumarević je istaknuo posebnost Kuršlusa:

- Bit će velika interakcija publike i izvođača. To je naša želja otpočetka, ali to nas i izdvaja od ostalih. Uvijek netko ima nešto reći, primjerice, Rundek zna biti jako raspoložen.

Organizatori ističu kako je Kuršlus u pravom smislu riječi otvoreni festival, za sve koji vole dobru glazbu, druženje i kako će ovaj festival u vrlo ležernom tonu osigurati stalnu interakciju izvođača s publikom. Sve u svemu nešto što Zagreb do sada nije imao prilike vidjeti na jednom mjestu pogotovo u tako kratkom vremenu.

