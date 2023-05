Bezos želi predbračni ugovor s bivšom ljubavnicom: Na Lauren ne štedi, no očito ga je strah...

Nakon što je razvodom od supruge MacKenzie Scott (53) njegov račun olakšan za 38 milijardi dolara, a sve zato što nisu imali potpisan predbračni ugovor, Jeff Bezos (59) navodno za drugi brak želi biti u potpunosti spreman.

Jeff je nedavno zaručio svoju partnericu Lauren Sanchez (53), a prije vjenčanja milijarder želi osigurati svoju imovinu.

Iako nimalo ne štedi na Lauren, što dokazuje i veliki prsten za kojeg se navodi da je 20-karatni dijamant koji košta otprilike 2,5 milijuna dolara, Bezos ovoga puta nema namjeru, ako dođe do rastave, dijeliti svoje bogatstvo, kako piše Page Six. Sanchez također ima svoje bogatstvo, koje želi sačuvati, no ono je neusporedivo s njegovim.

Za svoje milijune Bezos može zahvaliti Amazonu, kojim se proslavio, ali i postao treća najbogatija osoba na svijetu, odmah iza Bernarda Arnaulta i Elona Muska.

Zanimljivo je to da je stavio dionice Amazona na tržište 1997., no i dalje je najveći dioničar koji nije dio neke grupacije, posjedujući 10 posto kompanije.

U međuvremenu se Amazon širio, a 2017. je za 13 milijuna dolara kupio i Whole Foods. Kada je došlo do razvoda, Bezos je prebacio četiri posto Amazonovih dionica na bivšu suprugu, a u tom trenutku njihova vrijednost iznosila je 38 milijardi dolara.

Što se tiče Sanchez, ona je 2016., kao velika zaljubljenica u helikoptere i televizijsko novinarstvo, snimila serijal 'Black Ops Aviation', a radila je i za kuće kao što su ABC, Discovery Canada, Sony, Netflix, Extra i Blue Origin.

Kemija između nje i Bezosa navodno se dogodila 2018., kada je Amazonov čelnik angažirao atraktivnu voditeljicu za neko snimanje. Tada su oboje bili u braku, a kada se saznalo za njihovu aferu, oboje su napustili dugogodišnje supružnike.

Kada je riječ o nekretninama, Bezosovo carstvo procjenjuje se na 500 milijuna dolara, a među najskupljima je luksuzna vila na Beverly Hillsu, koju je kupio 2020. od Davida Geffena za 165 milijuna dolara.

Osim nje, ima još dvije vile koje se nalaze jedna pored druge. Prvu, izgrađenu u španjolskom stilu te sa sedam soba, kupio je 2007. za 24,45 milijuna dolara, a drugu je platio 12,19 milijuna dolara deset godina kasnije.

Ljubavni par je 2021. kupio i prvu zajedničku nekretninu. Riječ je o luksuznoj vili na Havajima, a platili su je 78 milijuna dolara.

Tu je i 500 milijuna dolara potrošenih na novu luksuznu jahtu Koru, najveću na svijetu zbog čak dva bazena, kinodvorane, sobe za sastanke.

Jeff posjeduje i dva aviona Gulfstream G650ER, što su najbrži privatni zrakoplovi s najvećim doletom, čija je početna cijena oko 70 milijuna dolara.

Uz to posjeduje dva helikoptera i jednomotorni zrakoplov, a valja spomenuti i njegov svemirski program Blue Origin.

Osnovao ga je 2000. godine kao privatnu zrakoplovnu tvrtku s 'vizijom milijuna ljudi koji žive i rade u svemiru za dobrobit Zemlje'. Dok je on osobno financirao tvrtku dugi niz godina, nedavno je postala profitabilna sa svojim teretnim teretima i svemirskim turističkim letovima.