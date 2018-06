Biblija Whitney Houston je na prodaju za 'samo' 397.000 kn

Pjevačica Whitney Houston preminula je u veljači 2012. od prevelike količine lijekova koje je kombinirala s alkoholom nakon kojih se onesvijetila u kadi i utopila. Houston je nekoliko godina prije smrti živjela u luksuznoj kući u Newport Beachu i nakon preseljenja je ostavila svoju Bibliju koju vlasnik prodaje za 95.000 dolara (oko 597.000 kuna).

Foto: REUTERS/PXL

- Našao sam Bibliju, odjeću i CD-e u kartonskoj kutiji pokraj smeća nakon što se odselila. Kontaktirao sam njezinog menadžera oko stvari koje je Houston ostavila, a on mi je rekao da ih zadržim - ispričao je vlasnik kuće u kalifornijskom gradu. Otkrio je i kako je s Whitney potpisao ugovor o povjerljivosti dok je stanovala kod njega.

Foto: Jackson Lee/Press Association/PIXSELL

Biblija pjevačice po većini stranici ima njezin rukopis, a unutra se nalazi i vjenčani list nje i bivšeg muža, glazbenika i plesača Bobbyja Browna (49). Houston je zapisala i datum 4. ožujak 1993. kada se rodila njezina kćer Bobbi Kristina Brown koja je preminula 2015.

Vlasnik je prodao kuću 2012. i tvrdi kako bacio sve stvari koje je pjevačica ostavila osim Biblije koja mu se činila jako zanimljivom.

Foto: PA/PIXSELL

Houston je imala 11 singlova na vrhu Billboardove ljestvice, a u karijeri je prodala više od 155 milijuna ploča. Tom brojkom spada među najprodavanije izvođače u američkoj povijesti. U Guinnessovoj knjizi rekorda navedena je kao glazbenica s najviše nagrada u povijesti glazbe. Hitovi poput 'I Wanna Dance With Somebody', 'Saving All My Love for You' ili 'I Will Always Love You"'od Whitney su stvorili jednu od najvećih svjetskih zvijezda.