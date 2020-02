Bieber rekao ženi: 'Frustracije prema meni izrazi u krevetu...'

Glazbenik Justin Bieber (25) posvetio je album 'Changes' supruzi Hailey (23), posebice pjesmu 'Take It Out On Me'. Tim je povodom otkrio pikanterije iz braka, odnosno rekao kako se Hailey i on ponekad znaju seksati cijeli dan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Otpjevao je pjesmu 'Take It Out On Me' jer svojoj supruzi uvijek govori da frustracije prema njemu izrazi u krevetu.

- Svi smo ponekad frustrirani i uznemireni. Rekao sam svojoj ženi da kad se bilo što događa i kako god se osjeća, može to sve iskaliti na meni u krevetu, ako znate što mislim - rekao je Justin.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Ne stidi se pričati o svom seksualnom životu. Tako je bilo i ranije ovog tjedna u Londonu kad je nakon nastupa odgovarao na pitanja novinara.

- Kad sam sa suprugom, volimo... Možete pogoditi što radimo cijeli dan. Postane stvarno ludo. To je ono što svi mi radimo - kazao je tad Justin. Kod Hailey ga ne privlači samo izgled, nego kakva je ona osoba. S njom je, kaže, pronašao mir.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Čudesno je biti u braku. Ali, kažem vam, nemojte smetnuti s uma da brak nije lagan. Na njemu morate raditi. Da je brak lagan svi bi se u njega upuštali. Svi vi koji želite biti u braku i imati djecu, znajte da je to cjelodnevni posao. Morati izabrati strpljenje, morate voljeti osobu, biti brižni. Snažno je to iskustvo. Stvarno je nevjerojatno - rekao je Justin.