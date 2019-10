Bieber se pohvalio raskošnim domom vrijednim 56 mil. kuna

Pjevač Justin Bieber (25) i njegova odabranica, manekenka Hailey Bieber (22) nedavno su imali tajnu ceremoniju vjenčanja na kojoj su bili samo njih dvoje. Nakon ceremonije, organizirali su još jedno slavlje za širu obitelj i prijatelje na kojem su razmijenili zavjete.

Par se prvi put vjenčao u rujnu prošle godine u New Yorku, a prije druge ceremonije Justin je svoju dragu raznježio objavama na društvenim mrežama. Par se, inače, poznaje od 2009., a pjevač je objavio njihove stare fotografije kad ih je upoznao Haileyjin otac Stephen Baldwin (53).

Foto: Instagram

Sada se na društvenim mrežama pohvalio fotografijama njihovog doma koji vrijedi 56 milijuna kuna. Njegovi su pratitelji hvalili kako im dom izgleda raskošno i izvanredno. Tako je pokazao veliki dnevni boravak, blagovaonicu, kuhinju, hodnik, stepenice... Fotografije su ubrzo skupile više od milijun lajkova.

Justin je nedavno u prodaju stavio svoju kuću u Engleskoj i to za 33,2 milijuna kuna. U toj je luksuznoj nekretnini kanadska zvijezda boravila 2016. godine kad je tijekom svjetske turneje nastupao u Manchester Areni. Ima dva hektara okućnice, ali i vlastiti helidrom. Vila je prvotno bila namijenjena kao 'sklonište', odnosno prostor u kojem će Bieber pronaći mir kako bi mogao bezbrižno raditi na novim pjesmama. Nekretnina je modernog dizajna sa prozorima od poda do stropa iz kojih se pogled proteže na prekrasno dvorište.

Foto: Instagram

Svjetska zvijezda postao je prije deset godina kad je snimio pjesme poput 'Baby' i 'One Less Lonely Girl'. Bio je najveća teen zvijezda za kojim su ludjele obožavateljice diljem svijeta i lijepile njegove postere po zidovima. Međutim, Justinu je slava donijela i loših stvari. Do svoje 19. godine bio je ovisan o teškim drogama, podijelio je pjevač na društvenim mrežama.

Kad mu je bilo 20, kaže, napravio je sve moguće pogreške koje je mogao. Od najvoljenijeg celebrityja na svijetu postao je jedan od omraženijih. Još teže se, kaže, nosio s milijunima na bankovnom računu kojima je mogao kupiti što god je poželio.

Foto: Instagram

Jedno vrijeme, priznaje, užasno je tretirao žene. Zlostavljao ih je i bio bijesan. Prestao je komunicirati sa svima koji su ga voljeli. Ipak, Justin se promijenio otkako je u braku s manekenkom Hailey Baldwin (22).

- Sad sam u najboljem razdoblju svog života - u braku, koji je nevjerojatna nova obveza. Naučiš se strpljenju, povjerenju, odanosti, ljubaznosti... Svim stvarima koje te čine dobrim čovjekom - zaključio je Bieber.

