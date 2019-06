Bieber želi borbu u oktogonu s Cruiseom, Conor je organizator

Želio bih izazvati Toma Cruisea na borbu u oktogonu. Tom, ako odbiješ ovu borbu, bit će mi to znak da te strah i ne znam kako ćeš moći živjeti s tim. Tko je spreman organizirati ovu borbu, objavio je na svom Twitter profilu kanadski pjevač Justin Bieber i prozvao predsjednika UFC-a Danu Whitea, prenosi FightSite.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?