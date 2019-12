Big Brother joj u ispovjedaonici pustio snimku na kojoj je siluju

Reality showovi nerijetko prelaze granice dobrog ukusa, ali Španjolsku potresa TV skandal puno ozbiljnijih razmjera od pukog kiča i neukusa. Sudionici španjolskog Big Brothera, odnosno showa Gran Hermano, kako se zove u toj zemlji, Carloti Prado (24), produkcija je u ispovjedaonici pokazala video snimku u kojoj je kolega iz showa siluje. Snimka nikad nije emitirana u eter, ali je dospjela u ruke španjolskih medija, a javnost je zgrožena.

Španjolski mediji pišu kako je šokirana djevojka u nevjerici gledala snimku, tresla glavom i preklinjala producente da zaustave snimku, a glas joj odgovara kako se dogodilo nešto čega nije svjesna te da misle da treba saznati za napad.

Nakon što je na jednom od partyja u kući popila nekoliko čašica previše, djevojka je izgubila svijest te nije znala što se događa oko nje, a natjecatelj Jose Maria Lopez (26) pomogao joj je da dođe do kreveta. Carlota je s mladićem nešto ranije u showu započela romansu, no sustanaru nije dala privolu za spolni odnos niti je to bila u stanju učiniti.

Foto: TeleCinco

Španjolski portal El Confidencial piše da se na snimci čuje kako djevojka govori da 'ne može', a njezinog sustanara optužuju da je započeo seksualni odnos koji je trajao nekoliko minuta, sve dok ga producenti nisu zaustavili.

Foto: TeleCinco

Dan kasnije, Lopez je izbačen iz emisije, a nesretna Carlota u ispovjedaonici je saznala što se dogodilo, na neprihvatljiv način. Situacija datira iz 2017., ali posljednjih dana puni medijske stupce u Španjolskoj, a okarakterizirana je kao 'TV skandal broj 1 u toj zemlji'.

