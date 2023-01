Bila je kći jedinica, odmalena je pokazivala interes za glazbu, a život joj uništili droga i alkohol

Kći Elvisa Presleyja i bivša supruga Michaela Jacksona, Lisa Marie Presley preminula je u 55. godini od posljedica srčana zastoja. Život su joj obilježila četiri propala braka, droga i alkohol.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Rođena je 1. veljače 1968. kao jedino dijete Elvisa i Priscille Presley koji su se razveli kada je ona imala četiri godine. Kao dijete živjela je s majkom u Los Angelesu, a s ocem u Memphisu na poznatom imanju Graceland. Elvis je obožavao svoju jedinicu te ju je često obasipao darovima. Lisa Marie voljela ga je zabavljati pjevanjem i sviranjem klavira. Od malih nogu pokazivala je interes za glazbu.

- Otac bi me ponekad ulovio kako pjevam pred ogledalom, što ga je zasigurno jako zabavljalo. Često bi me stavio na stol u dnevnom boravku i rekao mi da pjevam pred gostima - kazala je svojedobno.

Živjela je lagodno na Gracelandu. Zbog turneja i kasnonoćnih koncerata, Elvis je spavao tijekom dana, što je omogućilo Lisi Marie da radi što želi. Očevo bogatstvo priuštilo joj je mnogo zabave, ali i straha. Znatiželjni obožavatelji često su se penjali preko ograde kako bi došli do imanja. Lisa Marie ponekad bi pronašla strance u grmovima i drvećem koje je okruživalo kuću. Iako su je takvi susreti plašili, znala ih je iskoristiti za vlastitu zabavu.

- Bila sam grozna. Ljudi bi mi dali kameru i tražili da snimim oca. Rekla bih da ću to učiniti samo ako mi daju novac. Zatim bih uzela novac, a kameru bacila - otkrila je.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Mogla je raditi što god je željela. Nitko od zaposlenika na imanju nije joj prigovarao zbog straha od otkaza.

- Graceland je bio poput zabavnog parka. Što god bih bacila ili slomila, jednostavno bi se pojavilo kao da se ništa nije dogodilo - prisjetila se.

Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Život izvan Gracelanda bio joj je potpuno drukčiji. Priscila je, za razliku od Elvisa, bila stroga i zahtjevnija. Lisa Marie pokušavala je pronaći ravnotežu između ta dva svijeta, a život joj se zauvijek promijenio očevom smrću, 16. kolovoza 1977. Imala je devet godina kada je Elvis preminuo od od zatajenja srca zbog zlouporabe droga.

- Oko četiri sata bila sam još budna. Otac me pronašao u kući i rekao mi da idem spavati. Rekla sam da hoću i poljubila ga. Nakon toga došao je u moju sobu provjeriti jesam li zaista legla i zatim me poljubio za laku noć. To je bio zadnji put da sam ga vidjela živog - kazala je.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Odbila je govoriti što se točno zbilo te večeri, iako mnogi tvrde da je pronašla oca mrtvog u kupaonici nakon čega je počela vikati: 'Što je s mojim tatom?'

- Očevo tijelo bilo je u kući tri dana. Cijelo vrijeme bila sam uz njega i zbog toga nisam imala osjećaj da je mrtav - objasnila je Lisa.

Tisuće obožavatelja stiglo je na Graceland, a neki su uspjeli ući i u kuću. Nekoliko tjedana nakon pogreba, Lisa Marie shvatila je da njezina oca zaista više nema. Nedugo zatim preselila se u Kaliforniju, na Beverly Hills gdje je živjela s majkom i njezinim novim dečkom Marcom Garibaldijem.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Postala je samozatajna te usamljena.

- Osjećam se kao da sam proživjela četiri života odjednom. Nosila sam se sa smrću bližnjih kada sam bila jako mlada. Ne mislim samo na očevu smrt, nego na smrt bake, djeda, pradjeda i tetki. Svi su umrli u razdoblju od dvije godine. Imala sam osjećaj kao da sam stalno okružena nekom melankolijom - kazala je svojedobno.

Majka ju je upisala u scijentološku školu. Sa 13 godina Lisa Marie počela je eksperimentirati s drogama i u inat majci buntovno se odijevati. Rekla je da su joj albumi ‘Dark Side of the Moon’ i ‘The Wall’ grupe Pink Floyd bili poput Biblije. Ispisala se iz škole, a problemi s drogom postali su sve ozbiljniji, sve do 18. godine. Jedno se jutro probudila okružena gomilom drogiranih ljudi koji su ležali na njezinu podu, uključujući dilera kokainom.

- Drogirala sam se i pila 72 sata u komadu. Kokain, sedativi, marihuana i alkohol istodobno - rekla je Lisa Marie.

Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL

Ipak, istjerala je sve te ljude iz kuće i odvezla se u scijentološku crkvu gdje je zatražila pomoć

- Odmah su mi priskočili u pomoć, ali ne kako to rade u centrima za odvikavanje. Rekla sam im: pomozite mi, želim prestati! želim znati zašto sam ovdje i što radim ovdje. Što nije u redu sa mnom? želim odgovore na sva ta pitanja - kazala je.

Tvrdila je da je upravo scijentologija zaslužna za njezino odvikavanje te da je zahvaljujući vjeri i zajednici postala bolja osoba. Ubrzo je postala stalna članica Scientologists Celebrity centra na Sunset Boulevardu koji je namijenjen isključivo poznatim osobama. Tamo je upoznala Dannyja Keougha, glazbenika u usponu, za kojeg se udala 1988. godine.

Dobili su dvoje djece, Danielle Riley i Benjamina, a razveli su se nakon šest godina. S Dannyjem je ostala u dobrim odnosima, živjeli su vrlo blizu i glazbeno surađivali.

- Bili smo jako mladi kada smo se vjenčali i dobili djecu. Zato sam znala da ću cijeli život biti povezana s Dannyjem - rekla je Lisa.

Počela je pisati pjesme tijekom braka, što je njezin otac rijetko radio. Glazbom se bavila u tajnosti, upravo zbog straha te brojnih usporedbi s Elvisom. Kasnije,1994. godine udala se za Michaela Jacksona.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Mnoge je taj brak iznenadio jer se dogodio iznenadno, 20 dana nakon što se službeno razvela od Keougha. Ona i Michael bili su dugogodišnji prijatelji, a nagađalo se da je brak sklopljen iz interesa i publiciteta jer je Michael tada bio optužen za seksualno zlostavljanje trinaestogodišnjaka. Lisa Marie nekoliko je puta tvrdila da voli Jacksona i da je ona njega zavela.

- Voljela sam ga i imala sam najiskrenije namjere. Ne znam koje su bile njegove namjere. Moja je majka govorila da je sve bilo u tajmingu i da je sve bilo proračunato, ali nikada je nisam slušala. Trudila sam se ne vjerovati što mi govori - govorila je Lisa, koja je s Michaelom provela dvije godine u braku.

Nakon Jacksonove smrti, Lisa Marie je u intervjuu s Oprom progovorila o razlozima propasti njihova braka

- Jedina sličnost između Michaela i mog oca bila je u tome što su imali privilegij stvoriti vlastitu realnost. U tom njihovu svijetu mogli su postojati ljudi koji će prihvatiti tu njihovu realnost ili ne. Ako je nisu prihvatili, bili su odbačeni. Michael nije bio loša osoba, on je jednostavno tako funkcionirao. Nije znao za bolje. Ja sam to jako osobno shvaćala i osjećala sam se zamjenjivom. Isto je bilo i s mojim ocem. Ponekad sam bila ljuta na ljude oko njega. Pitala bih se zašto nisu nešto poduzeli, zaustavili ga ili mu nešto rekli. Shvatila sam da nisu mogli jer bi ih on odbacio ako bi nešto pokušali - objasnila je.

Foto: Stefan Rousseau

Nakon razvoda počela je ponovno razmišljati o glazbenoj karijeri. Lisino prvo pojavljivanje kao glazbenice bilo je videospotu za Elvisovu pjesmu ‘Don’t Cry Daddy’ kojom je obilježena 20. godišnjica njegove smrti. Njezin glas digitalno je dodan u Elvisovu originalnu pjesmu. Uskoro je potpisala ugovor s Capitolom i 1998. počela raditi na albumu 'To Whom It May Concern'.

Kasnije se pak zaručila za pjevača i tekstopisca Johna Oszajca, ali ostavila ga je nakon što je upoznala glumca Nicolasa Cagea na rođendanskoj proslavi rokera Johnnyja Ramonea.

Sa slavnim Cageom vjenčala se 10. kolovoza 2002. na Havajima, ali je brak potrajao samo 108 dana.

- Žalosna sam zbog razvoda, ali nismo se ni trebali vjenčati. Bila je to velika pogreška - rekla je Lisa Marie. Svoju stranu priče iznio je i Cage te odgovorio na optužbe da je s Lisom Marie bio samo zbog njezina oca.

- Došao sam na zabavu ne znajući koga ću upoznati. Čim sam ušao, ugledao sam prelijepu djevojku u kratkoj kožnoj suknji. Pogledala me prelijepim očima i ostao sam bez teksta. Tada sam shvatio o komu je riječ i pomislio sam, možda su sve slučajnosti u mom životu vodile do ovog trenutka. Ona dolazi iz umjetničke obitelji, ja dolazim iz umjetničke obitelji. Oboje imamo slavna prezimena zbog kojih smo se oduvijek morali dokazivati. Jednostavno smo razumjeli jedno drugo. No teško je kada su dvije osobe jako snažne i imaju izgrađenu osobnost. Oboje smo bili tvrdoglavi i nismo mogli pronaći kompromis - objasnio je Nicolas.

Foto: Jim Ryman/PRESS ASSOCIATION

Godine 2003. ponovno se fokusirala na glazbu te je izdala album prvijenac. Uz pomoć Davida Rossea, album je imao puno mračniji ton kako bi se izbjegla bilo kakva povezanost s Elvisom Presleyjem, a riječi pjesama bile su usko vezane uz njezin život. Drugi album 'Now What' izdala je 2005. Na njemu su bile suradnje s Lindom Perry, bivšom članicom grupe 4 Non Blondes, a album je ušao među deset najboljih albuma na ljestvici časopisa Billboard.

Iduće godine u Japanu se na skromnoj ceremoniji udala za gitarista, producenta i redatelja Michaela Lockwooda. U listopadu 2008. rodila je dvojajčane blizanke, Harper Vivenne Ann i Finley Aaron Love. Nakon rođenja djevojčica povukla se iz glazbe i preselila u Englesku na mirno seosko imanje.

- Riješila sam se toksičnosti koja me okruživala, ali izgubila sam inspiraciju i ljubav za pisanje pjesama. Nekako je kreativnost iscijeđena iz mene - izjavila je tada Lisa Marie.

Foto: BREUEL-BILD/DPA/PIXSELL

Godine koje su slijedile bile su mirne. Daleko od očiju javnosti, a Lisa Marie posvetila se obitelji. No, kasnije se počeli problemi. Zatražila je razvod 2016., a kao razlog bile su navedene nepomirljive razlike. Zatražila je puno skrbništvo nad Harper i Finley te da se Michaelu odrede nadzirani posjeti djeci.

Sve to uzrokovalo je brojna nagađanja o razlozima razvoda. Blizak izvor tvrdio je da je Michael financijski iskorištavao Lisu Marie, a kako je on nadzirao obiteljske financije, mogao je raditi što je htio pa je upao u dugove. Izvor je tvrdio i da ju je godinama zlostavljao. Brakorazvodna parnica je potrajala. Zakomplicirala se kada je Michael zatražio da mu Lisa Marie isplati 40 tisuća dolara pomoći jer živi u siromaštvu nakon što su se razišli. Zatražio je i da mu plati 100 tisuća dolara sudskih troškova.

Bilo je tu još brojnih optužbi i problema, a cijelo to vrijeme najviše su ispaštala njihova djeca. Tada su bila kod bake Priscille.

- Djevojčice nisu smještene u udomiteljsku obitelj niti će ikada biti. Trenutačno borave kod mene dok se ne raščisti cijela situacija - napisala je tada Lisa Marie na društvenim mrežama.

Foto: Cindy Barrymore

Osim što se bavila glazbom, bila je predsjednica Elvis Presley Enterprises Inc. te je jedina nasljednica očeva imanja, a njezino se bogatstvo procjenjivalo na 150 milijuna dolara.

Najčitaniji članci