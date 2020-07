Bila je 'Ružna Nina', a danas na plaži pokazuje isklesano tijelo

Od snimanja serije 'Ne daj se, Nina' je prošlo gotovo 13 godina. U međuvremenu je Lana promijenila izgled. Okrenula se zdravom načinu života i riješila se viška kilograma

<p>Glumica <strong>Lana Gojak Bajt</strong> (36), koju publika najviše pamti iz serije 'Ne daj se, Nina', hrvatske verzije puno poznatije 'Ružne Betty', danas mami uzdahe na plaži. Nerijetko objavljuje fotografije na kojima pozira u bikiniju pa pokazuje kako je uspjela isklesati tijelo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Od serije 'Ne daj se, Nina' do vrućih fotki</strong></p><p>Od snimanja serije je prošlo gotovo 13 godina. U međuvremenu je Lana promijenila izgled. Okrenula se zdravom načinu života i riješila se viška kilograma. </p><p>- Oduvijek sam bila sklona debljanju. Bila sam bucka od kad znam za sebe bez obzira na to što sam se uvijek bavila nekim sportom. Probala sam razne dijete, brojala kalorije, izgladnjivala se pa u noćnim satima brstila frižider sve dok nisam promijenila svoj odnos prema hrani - rekla je u jednom intervjuu za <a href="https://www.gloria.hr/fokus/zvjezdane-staze/lana-gojak-vodila-sam-borbu-s-kilama-izgladnjivala-se-a-onda-sam-pronasla-rjesenje/7127052/" target="_blank">Gloriju</a>. </p><p>Rezultatima koje je postigla nerijetko se hvali na Instagramu. Trenutačno uživa na odmoru na moru, s kojeg su nezaobilazne fotografije u bikiniju, čime je oduševila svoje pratitelje. </p><p>- Mačko, predivna si. Zavidim ti na pločicama - pisali su joj.</p><p>Osim što se počela zdravo hraniti, Lana je prije nekoliko godina počela i trčati. </p><p>- Tenisice idu sa mnom i na gostovanja. Naučila sam da je rješenje u balansu i miru u glavi - rekla je Gojak jednom prilikom. </p><p>Inače, glumica se u kolovozu prošle godine udala za redatelja <strong>Sinišu Bajta</strong>. Par se vjenčao Trstu u Italiji, a na svadbu su došli njihovi roditelji i najbliži prijatelji. </p><p>- U braku nam je super. Iako se ništa nije promijenilo, nekako je sve ipak ljepše. Kao ona trešnjica na vrhu šlaga, možete i bez nje, al je bolje s njom - izjavila je za<a href="https://story.hr/Celebrity/a119422/Domaca-glumica-Nije-brak-taj-koji-cini-ljubav.html"> Story</a> Lana koja je Sinišu upoznala sasvim slučajno, dok se ona useljavala, a on iseljavao iz podstanarskog stana.</p><p><strong>POGLEDAJTE REAKCIJU LANE GOJAK NA 'NE DAJ SE NINA':</strong></p>