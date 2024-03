Bili smo iza kulisa showa 'Tvoje lice zvuči poznato': Na jedan dan postala sam Željko Bebek

Vrijedna ekipa iza kamere showa 'Tvoje lice zvuči poznato' počela je raditi punom parom. U tijeku je osma sezona zabavno-natjecateljske emisije Nove TV u kojoj ćemo vidjeti brojne transformacije osmero kandidata u domaće i strane zvijezde. Upravo za te preobrazbe zaslužan je tim koji satima radi na kandidatima kako bi oni što vjernije odradili svoje nastupe u showu. Dovoljno je reći da ih je 17 u odjelu šminke, frizure i protetike, a osam u garderobi. Ekskluzivno, samo za Cafe, i mi smo dobili priliku 'stisnuti gljivu' i transformirati se u jednu od najvećih zvijezda.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

- Odlučili smo te preobraziti u Željka Bebeka jer on ima baš specifično lice i uvijek nam je do sada uspio. Nismo imali situacija gdje je bilo loše transformacije u Željka Bebeka - govori nam make-up stručnjakinja Marina Mamić. Ona je dio ekipe showa od prve sezone 2014., ali i prije toga je radila transformacije. Na društvenim mrežama često objavljuje preobrazbe u razne domaće i strane zvijezde. Posebno još pamti onu u Juliju Roberts jer taj je video oskarovka podijelila s milijunima svojih fanova.

- Prije prve sezone napravila sam puno transformacija na sebi. Tad još nisam imala iskustva s radom na drugima. Sve do showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Razlika između prve sezone i ove sad je to što sam tijekom prve puno više morala sve sjenčati, nismo imali puno protetike, tako da je jako puno toga ovisilo o mom sjenčanju. Danas imamo protetiku, pa sve izgleda profesionalnije - objašnjava nam. Budući da je dugo godina u ovom poslu, više se ni posebno ne priprema. U početku bi, prije nego što bi došla na set, proučavala tuđe lice kako bi lakše napravila transformaciju.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

- Sad sam se već toliko ispraksirala pa kad vidim osobu, znam otprilike što treba posjenčati da bismo dobili, primjerice, veći ili manji nos - govori Marina. Tako je bilo i s našom transformacijom. Odmah je znala da ću biti Željko Bebek. Iz mlađih dana. S brkovima. Željko Bebek s brkovima, upitnik mi se stvorio iznad glave... Bio je to moj izlazak iz zone komfora. Ipak je puno sezona iza vrijednog tima 'Tvoje lice zvuči poznato'. Cure znaju što rade, tješila sam se dok sam se zamišljala s brkovima. No čim sam se predala u ruke šminkerice Marine Mamić, frizerke Doris Šišaković te Irene Ružić zadužene za brkove, sve je išlo ko po špagi. Toliko su uigran tim.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Samo stavljanje perike, lijepljenje brkova i obrva potrajalo je sat vremena. Jednako toliko kao i šminkanje. Dotad nisam bila svjesna koliko je pažnje potrebno posvetiti čak i najsitnijim detaljima. Od smjera u kojem brkovi stoje, preko vate oko struka koju su mi stavili kako bih dobila oblik muške figure, do najmanje crte lica koju su osjenčali na mom licu kako bi što više bila nalik na Željka Bebeka. Nakon dva sata postala sam legenda jugoslavenske rock-scene. Preživjela sam. Proces transformacije u showu, govori mi šminkerica Marina, često traje dulje, osobito ako se koristi protetika. A koja je njoj bila najteža dosad preobrazba, pitamo je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

- Kad je Bojan Jambrošić bio Mate Mišo Kovač - govori nam i nastavlja:

- Sjećam se da mi je jedna od najtežih na meni bila ona u Ala Pacina jer mi ta nije uspjela iz prve. Morala sam je ponoviti tri puta da dobijem ono što želim. Iako, on ne bi trebao biti zahtjevan jer ima specifično lice. Najteže transformacije su uvijek one gdje se nemamo za što uhvatiti, kad lice nema karakteristiku. Recimo, transformacija u Justina Biebera… Koliko sam god to pokušavala napraviti, nikad mi nije uspjelo.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Ističe i da je lakše transformirati muškarca u ženu jer tad većinom koriste samo šminku, a kad transformiraju ženu u muškarca, to mogu jedino postići sjenčanjem.

- I to nekad zna biti zeznuto jer ako muškarac ima jako istaknute crte lice, teško da će se dobiti lijepa ženska verzija te transformacije - objašnjava Marina i dodaje kako neki ponekad i nisu bili oduševljeni novim odrazom u zrcalu.

- Bilo je situacija kad bismo nalijepili protetiku, pa su kandidati bili malo nesigurni zbog, primjerice, prevelike brade. Bilo je i onih koji su bili pomalo skeptični oko nekog dijela transformacije. No upravo zato što je to cijeli proces koji se sastoji od brojnih detalja, naravno, na kraju tu presudimo mi jer znamo što će najbolje izgledati na kameri - ističe. Iako nije toliko lako napraviti uspješnu preobrazbu kandidata u određenu zvijezdu, najbolji dio posla joj je druženje s kandidatima.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

- Meni ništa nije teško jer baš uživam u ovom poslu. Napraviti uspješnu transformaciju zna nekad biti zahtjevno. Ali zabavno nam je ovdje u backstageu, tako da je ovo stvarno predivan i kreativan posao - govori s osmijehom. A pođe li ikad išta po zlu taman prije izlaska na pozornicu...

- Uvijek uspijemo sve popraviti na vrijeme. Nekad se protetika malo odvoji ako kandidati jako otvaraju usta ili rade jače mimike dok pjevaju, no sve spasimo - priča Marina, a voditeljica sektora za maske Martina Novaković se ubacuje: 'Protetiku izrađujemo sami, i to posebno za svako lice. Perike nabavljamo u Kini, surađujemo s jednom tvornicom još od prve sezone. Uglavnom, 99 posto materijala kupujemo u inozemstvu jer ovdje, nažalost, nema takve industrije'.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Budući da talentirana ekipa iza kamere posvećuje svu pažnju detaljima, u što smo se i sami uvjerili, nema sumnje da nas ove sezone čeka još puno, puno genijalnih transformacija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.