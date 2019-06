'Bili smo jednom najbolji': Maja 'napustila' Mačka zbog muža...

Pjevačica Maja Šuput (39) i Marko Grubnić (37) godinama su bili najbolji prijatelji. Svako slobodno vrijeme provodili su zajedno. No, otkako je u Majin život 'ušao' suprug Nenad Tatarinov (34), Modni mačak više nije njezin glavni 'mezimac'.

Nenadu je Marko toliko drag da ga je u kolovozu 2018. pozvao na slavlje prve godišnjice veze s Majom. Trojac je slavio na grčkome Mykonosu. Veselo društvo cijelu je nedjelju i ponedjeljak 'udaralo' po popularnoj grčkoj žestici uzu, a svatovska pjevačica svaki je trenutak bilježila na društvenim mrežama.

U jednom trenutku Nenad i Marko su se jako zbližili i nakon nekoliko 'kratkih' pali su jedan drugome u zagrljaj. Maji, koja je cijelo vrijeme bila u prozirnom kupaćem kostimu, takav rasplet događaja nije smetao. Dapače.

- Moji dečki. Ide sve u tri pm - napisala je pjevačica.

Da joj je Marko toliko drag pjevačica je potvrdila u travnju kad je Grubnić bio jedini muškarac kojeg je povela na djevojačku u Beograd.

Nedugo zatim Marko je stilist je bio počašćen jer je Maji dizajnirao vjenčanicu za svadbu. Zbog toga bio je vrlo uzbuđen.

- Kada smo zajedno maštali o ovom danu, najprije smo zamišljali kako idemo u Paris po Dior vjenčanicu ili možda ipak Veru Wang... Ja sam čak i napravio plan putovanja, a onda me ona nazvala jedno jutro i rekla mi: "Razmišljala sam malo, ti si mi napravio sve najvažnije haljine u životu, sve haljine u karijeri si napravio ti, ja želim da kao omaž našem prijateljstvu i našoj suradnji napraviš i THE haljinu za najvažniji dan mog života". Nastao je muk s moje strane, ali samo na nekoliko sekundi jer potekle su suze radosnice. Osim što sam u tom trenutku shvatio da se moja princeza zaista udaje shvatio sam i tu odgovornost, ali i zadovoljstvo da sam baš ja zadužen za THE haljinu. Unatoč nemogućem rasporedu proteklih mjeseci dao sam sve od sebe, da ta haljina bude zaista THE haljina za moju princezu - pohvalio se Grubnić na društvenim mrežama.

Međutim, pratitelji na društveni mrežama otkrili su tko je Marku bio inspiracija za THE haljinu. Identičan model haljine dizajnirao je izraelski dizajner Elihav Sasson prošle godine.

No Marko nije previše bio uzrujan oko usporedba, kao ni Maja koja je nakon vjenčanja otišla sa suprugom na medeni mjesec, bez Grubnića.