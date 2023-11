Bili smo na snimanju Superstara pa nam kandidati otkrili: 'Kada imamo probe, ne idemo u školu'

Više od 330 članova obitelji, prijatelja i navijača stiglo je ove subote u Jadran Film bodriti svoje favorite u prvoj emisiji ‘Superstara’ uživo. Naoružani transparentima, majicama i pljeskom navijali su za jednog od 12 mladih pjevača, o čijoj su sudbini u natjecanju odlučivali upravo glasovi publike.

Pola sata uoči početka snimanja osoblje je već upućivalo navijače prema ulazu u studio. Generalne probe su završile, a natjecatelji su uzbuđeno iščekivali ulazak u studio. U 20 sati, svega 15 minuta prije početka emisije, publika je već morala sjediti na svojim mjestima. Iščekivao se dolazak voditeljice Antonije Blaće, žirija i naravno - natjecatelja. Kako su nam objasnili iz produkcije, ovo je najmoderniji studio do sata. Prostire se na 1200 kvadrata, od kojih 900 čini samo okrugla pozornica. Čak 60 članova ekipe radilo je na postavljanju pozornice, a njih čak 120 potrebno je da snimanje uživo protekne po planu. Blještavi studio osvijetljen je 450 kvadrata led ekrana, a subotnji spektakl snima 12 kamera.

Foto: RTL

A 12 kandidata koji su se na audicijama i prethodnim emisijama izborili za svoja mjesta, sada su u potpunosti posvećeni ‘Superstaru’. Sve su to vrlo mladi pjevači, iz raznih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva, koje je spojila strast prema glazbi. Odabrao ih je žiri, koji čine Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić.

Imaju školske obaveze

Dino Miklaužić (18) iz Huma na Sutli, Mia Ribić (18) iz Cetingrada i Hana Ivković (17) iz Sinja učenici su srednjih škola, a zbog 'Superstara' su pauzirali svoje svakodnevne obveze i stigli u Zagreb.

Foto: RTL

- Ovdje ćemo biti dok god ostanemo u emisiji. Svi smo zajedno smješteni, pa se puno družimo - objašnjavaju nam.

A upravo zajedničko druženje, nova poznanstva i prijateljstva najbolji su im dio cjelokupnog iskustva.

- Kada smo slobodni, provodimo jako puno vremena zajedno. Baš iz tog razloga mi je ovo predivno iskustvo, ali u jednu ruku i jako teško. Emotivna sam osoba, pa mi teško pada kada netko ispadne - govori nam Mia, učenica Sportske gimnazije.

Foto: RTL

Ona se u emisiji uživo predstavila pjesmom 'Runnin' od Beyonce, a ovo je snimanje za nju bilo posebno teško jer se probudila s virozom.

- Ustala sam se ujutro, bilo mi je loše i užasno sam se osjećala cijeli dan. Ali jednostavno, kada sam vidjela svoju obitelj i prijatelje u publici, uhvatio me adrenalin i to me baš podiglo - govori nam uzbuđeno.

A kako su Hana, Dino i Mia uspjeli iskombinirati školske obveze sa snimanjima i probama?

Foto: RTL

- U školi mi je vijeće moralo dozvoliti da izostanem mjesec dana. Neke predmete sam čak odgovarala ranije - rekla je Hana, koja je u ovoj emisiji zablistala u šljokastoj haljini.

Na snimanjima su, šale se, 'od jutra do mraka'. Ipak, za sve se pronađe vremena.

- Dolazimo oko 9 ujutro, i onda imamo probe do navečer. Stignemo naravno pojesti, popiti kavu, stvarno nam ništa ne fali. Imamo najbolju ekipu ikad, stvarno se pobrinu za sve - otkrivaju oni i ponavljaju da su se zaista svi povezali i ne vide se kao konkurenciju.

Dvoje ipak ne ide dalje

Ipak, putovanje u 'Superstaru' ovog je vikenda završilo za dva kandidata. Show su napustili Slovenac David Amaro (30) i Luka Veljković (20) iz švicarskog Oltena.

- Imam pomiješane osjećaje večeras. Tužan sam, ali sam opet sretan jer je ovo novi početak za mene, publika me vidjela i čula. Naravno, nisam uspio pokazat sve što sam htio večeras, htio sam doći do finala. Ipak, stvarno sam sretan i zadovoljan što sam uopće ušao u top 12 i baš sam zahvalan za cijelo iskustvo - rekao nam je emotivni Luka nakon natjecanja.

Luka, koji je zasigurno osvojio simpatije publike i žirija, na pozornici nije mogao sakriti emocije. Severina, koja je u subotnjoj emisiji plijenila u crnoj Yves Saint Laurent haljini su dubokim dekolteom, mu je nakon nastupa poručila da 'ima ono nešto'. Svjestan je da ovo nije kraj njegove glazbene karijere, već tek početak. Tako je svim kandidatima poručio i žiri.

Foto: RTL

- Vi ste superheroji. Ljudi se s vama identificiraju - rekla im je nakon emisije Severina, a Nika dodala: 'Svi ste ostavili ogroman utisak'.

Bolji su od originala

Luki je velika želja predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, a duet s bilo kojim članom žirija bi snimio bez razmišljanja.

David Amaro također je zadovoljan svojim nastupom, ovog je vikenda pjevao hit Marije Šerifović i Matije Cveka 'Pola sunca'. Dobio je velike pohvale žirija.

Foto: RTL

- Po meni je ovo bolje od originala. Odličan vokal, sjajno barataš s njim - rekla mu je Severina, a Tonči dodao: 'Ako ima Boga, a ja vjerujem da ga ima, onda se vidimo u finalu'.

- Kako god, drago mi je da sam došao ovdje i upoznao sve ove ljude - rekao je David.

- Iskreno, uopće se nisam planirao pretjerano sprijateljiti s nekime. Ali eto, prisvojili su me pa sam se bio prisiljen družiti se – našalio se Slovenac pa dodao da ima svog favorita, ali to želi zadržati za sebe.