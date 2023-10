Bili smo u Bratislavi s cirkuskom senzacijom: Du Soleil nam je otkrio sve tajne akrobacija...

Najpoznatiji svjetski cirkus Cirque du Soleil krenuo je na novu europsku turneju. Kod nas su posljednji put bili u travnju 2022. u Splitu s predstavom 'Corteo', a njihov energični i akrobatski spektakl 'OVO' stiže u Zagreb početkom 2024. godine. Nama se to činilo malo predugo te smo se zaputili u prvi nama najbliži grad - Bratislavu u Slovačkoj. Četiri i pol sata ugodne vožnje do Tipos Arene, pred njom su nas dočekali zaštitari kojima ne promiče ni najmanja sitnica. Dogovoreno je da ćemo obići sve što se krije iza kulise predstave 'OVO'. S nestrpljenjem smo iščekivali što se krije iza vrata koja su nalikovala kao da nas vode do skladišta... Ne izgleda obećavajuće, a minute samo prolaze. Stiže Janie Mallet, PR menadžerica Cirque du Soleil i uvodi nas unutra.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/

- Donijeli smo sve što nam je potrebno za show. Kostimi, predmeti, šminka, svjetlost, ozvučenje... Sve ono što ćete vidjeti na pozornici i iza nje stiglo je u 23 kamiona. Stigli smo u srijedu. Danas je pravi radni dan. Stotinjak ljudi priprema pozornicu i sve iza nje za večerašnju premijeru. Treba otprilike 12 sati kako bi se sve namjestilo - objašnjava nam odlično raspoložena Janie dok nas vodi kroz dugački hodnik.

Predstava 'OVO' znači jaje na portugalskom

Putem do backstagea prevladavaju neugodni mirisi. Performeri, njih nekolicina, pripremaju se za predstavu. Niski, vitki i gipki. Mlada Azijatkinja radi špagu i ne da se smesti. Dolazimo do jaja. Naravno, ne pravog, nego rekvizita.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/

Predstava ‘’OVO’’, zbog koje smo i stigli u Bratislavu, na portugalskom znači jaje.

- Molim vas da ništa ne dirate. Ne fotografirajte još i ne palite bljeskalicu. Sve to može poremetiti trening naših akrobata - upozorava nas Janie. Taman kad smo namjeravali dodirnuti teksturu jaja. Nastavljamo dalje rutu. Čuje se zvuk dizalice. Gledamo oko sebe. I šok. Iznad nas visi akrobat.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/

- On je u predstavi crni pauk. Kukac poput mnogih drugih akrobata koje ćete danas vidjeti na premijeri. Show se temelji na insektima i to je ono što, između ostalog, ovu predstavu čini drugačijom od ostalih - govori Janie.

Pobuđuje nam znatiželju.

- Bit će u predstavi i leptira, cvrčaka koji će skakati odsvuda - ističe.

Okružuju nas oprema i rekviziti. Svjetiljke, bubnjevi, stručnjače, pokretni zid, trampolini... Nema čega nema. Stiže još akrobata. Sve mladi ljudi iz različitih zemalja. O poslu pričaju s velikom strašću.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/

- Volim ovo što radim. Putuješ svijetom, upoznaješ različitu kulturu, to je najbogatije iskustvo koje možeš imati. Stvarno nemam loših iskustva - govori mi Francuz Tony Frebourg, koji utjelovljuje žonglera Diabola. Nastavljamo put s Janie. Odlazimo do garderobe. Zeleni, ružičasti, plavi, raznobojni, resasti, metalik... Nema kakvog nema kostima. Sve je uredno posloženo. Iza njih stoji kostimografkinja Liz Vandal (58). Kanađanka koja je oduvijek gajila strast prema kukcima. Kao dijete znala je postaviti kamenje po dvorištu i malena stvorenja podizati te ih promatrati. Također, crpila je inspiraciju od određenih modnih dizajnera, poput Pierrea Cardina, koji se fokusirao na grafičke linije i geometrijske oblike.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/

Leptiri se najduže šminkaju

- Većina likova ima dvije verzije kostima. Prvu, laganiju i funkcionalniju, za njihovu akrobatsku izvedbu, i drugu, bogatiju detaljima i težu, za život u zajednici - objašnjava nam Janie. Dolazimo do golemog crnog ladičara. Janie ga ponosno otvara. Rumenila, ruževi, balzami, kreme..., sve je sortirano prema vrsti šminke. Performeri se uglavnom sami šminkaju, govori nam. Najlakše se urede cvrčci jer stavljaju pet proizvoda. Gotovi su za otprilike 20 minuta. S druge strane, leptiru treba dulje. Oko 45 minuta zbog iscrtavanja linija, blendanja lica i slično.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Svi likovi imaju drugačiji make-up. Imamo cijeli tim koji izrađuje šminku - kaže Janie.

Naša tura je završila u 13 sati. Premijera predstave je u 20 sati. Gužva je i jedva se provlačimo na tribine. Scena je zasad neosvijetljena. Oko nas su sve generacije. Djeca, stariji i mladi. Svi su stigli na spektakl. Odjednom se pojavilo golemo jaje na zelenoj podlozi. Polako izlaze skakavci sa svih strana. Ne znamo gdje bismo okrenuli glavu. Spektakl već na početku. Kreću se među publikom. Rade zvijezde. Svi su zinuli. Plješću. Fotografiraju i snimaju. Izmjenjuju se kukci. Rade špagu. Savijaju se do neprepoznatljivosti. Zapanjeni smo. Kako im sve uspijeva. Koliko je truda i vremena uloženo. Narančasta, žuta, plava. Različiti svjetlosni efekti krase pozornicu. Sve ima smisla. Stiže dama u narančasto-smeđem kostimu. Pjevuši. Jezik nama nepoznat. Okružuju je crveni pauci. Penju se na visoke štapove. I spuštaju kao od šale. Bez pridržavanja. Okupira nas bubamara s ružičastim krilima, koja je odjevena u crne hlače i narančasti korzet. Daje posebnu sliku.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Muha radi zvijezde

Pojavljuju se jaje i plava muha. Očigledno su bubamara i muha par, zaključujem. Kruže oko jaja i nešto si govore. Ne možete ih razumjeti. Baš kao ni glazbu. Dodiruju se. Muha radi zvijezde. Isteže svoje savitljivo tijelo. Pada preko jaja, koje je zainteresiralo i ostale raznobojne kukce. Izgleda poput sukoba. Odlaze sa scene. U rupe. Publika plješće.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/

Na stropu je nekoliko kukaca. Nabacuju se jedni drugima. Ali doslovno. Poput nekih loptica. Ne možemo vjerovati. Raste oduševljenje. Svi su zadivljeni. Slijedi iduća točka. Nama poznato lice. Žongler Diabol. Simpatični Francuz kojeg smo nekoliko sati ranije intervjuirali. U žutom kostimu žonglira s nekoliko rekvizita. Pauza. Vrijeme je za predah nakon sat vremena. Svi skrolaju po društvenim mrežama.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Treba se pohvaliti viđenim spektaklom. Broje se minute do ponovnog dolaska razigranih kukaca. Umiruje nas pjev gospođe u narančasto-smeđem kostimu. Uvodi nas u novi performans. Stižu skakavci. Skaču s trampolina na zid. Sve u ritmu. Nastavlja se ljubavna priča između bubamare i muhe. Siktanja, ljubomora i iskrice. Sve je prisutno. Podsjeća na muško-ženski odnos. Kako bi sve bilo realističnije, bubamara odlazi do muškarca u publici. Odvodi ga na pozornicu. Hvali se njime. Predstavlja ga pred muhom kao svog novog partnera. Pokazuje koliko je snažan. Dodiruje mu bicepse. Ubrzo rješavaju ljubavnu zavrzlamu. Bubamara i muha plešu, grle se, ljube. Iduća na redu je nešto mirnija scena. Bijeli kukac. Žena. Izvija se. Noge savija iza vrata. Neviđeno. Kad pomislite da ste sve vidjeli, iznenade vas novim performansom. Još ne možemo doći k sebi.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Okupljaju se kukci u krug. Zeleni, žuti, crveni, bijeli, zlatni. Gotovo je. Naklonili su se. Zviždanje, pljesak, radosna i oduševljena lica najbolji su pokazatelji kakva je predstava bila. Teško je riječima dočarati kakav je ovo spektakl bio. Osvjetljenje, glazba, kostimi, šminka, sve na visokom nivou. Sve to ne bi imalo smisla bez akrobata koji su dali srce i dušu za ovaj posao. Izložili se riziku, dali život doslovno na dlanu. Ovo iskustvo će mnogima od nas zauvijek ostati u pamćenju, nasreću, spektakl možemo pogledati u siječnju 2024. u Zagrebu.