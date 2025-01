Bill Gates: 'Razvod od Melinde mi je najveća greška u životu'

Suosnivač Microsofta i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Bill Gates, u velikom je intervjuu za The Times progovorio o svom privatnom životu i razvodu od svoje dugogodišnje supruge Melinde.

- To je moja najveća pogreška - rekao je Gates o razvodu nakon 27 godina braka.

Bill and Melinda Gates divorce | Foto: Greg Allen/Press Association/PIXSELL

Prisjetimo se, par se razišao 2019., a zajedno imaju troje djece; kćeri Jennifer (28) i Phoebe (22) te sina Roryja (25). Vijest o razvodu potvrdili su tek 2021., a Gates je sada otkrio da su prve dvije godine bile najteže.

- Sada sam malo vedriji - rekao je Gates.

I Melinda je svojedobno progovorila o razvodu.

- Imala sam neke svoje razloge zbog kojih više nisam mogla ostati u tom braku. I neobična stvar u vezi s pandemijom je bila to što mi je dala privatnost da radim ono što sam morala napraviti. To je bilo nevjerojatno bolno, na bezbroj načina, ali imala sam privatnost da to preživim - rekla je za časopis Fortune.