Billie Eilish snimila pjesmu za novi Bondov film: 'U šoku sam'

Kantautorica Billie Eilish (18) dobila je čast pisati i otpjevati pjesmu za 25. nastavak franšize James Bond 'No Time to Die', piše The Guardian. Jedva punoljetna, Billie će tako postati najmlađi glazbenik ikad koji je proizveo audio zapis za Bondov film.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

- Ludo je biti dio toga u svakom pogledu. Velika je čast biti u stanju napraviti tematsku pjesmu za film koji je dio tako legendarnog serijala. James Bond je najbolja franšiza koja postoji. I dalje sam u šoku - rekla je Billie.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Billie je prošle godine objavila svoj prvi album 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. Na njemu je radila skupa s bratom Finneasom O'Connellom (22). Oboma je oduvijek bio san snimiti pjesmu za Bondov film.

Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

Producenti filma Michael Wilson i Barbara Broccoli rekli su da je Eilishina pjesma besprijekorno izvedena i usklađena s emocionalnom pričom filma. Redatelj filma Cary Joji Fukunaga (42) rekao je da je veliki fan Eilish i njezinog brata.

- Njihova kreativnost i talent su nevjerojatni i ne mogu dočekati da publika čuje što su spremili. Ovo je nova perspektiva čiji će vokal odjekivati generacijama koje dolaze - rekao je Cary.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':