Billy Bob žali za bivšom Angie: 'Nisam joj bio dovoljno dobar'

Billy Bob Thornton (62), bivši suprug Angeline Jolie (43), otkrio je kako mu je razdoblje braka s poznatom glumicom bilo zaista predivno. S nostalgijom je ispričao da mu je razdoblje od 2000. do 2003., kada je bio u braku s Angie, bilo sjajno.

- Angelina je i dalje moja prijateljica. Ona je jako dobra osoba koja je učinila toliko toga dobrog - rekao je Thornton, prenosi People.

Foto: REUTERS/PIXSELL

- Ona radi filmove koji su joj jako važni. Angelina i dalje radi ono u što čvrsto vjeruje i zbog toga ću je uvijek poštovati - dodao je.

Glumac je ispričao i kako nije zadovoljan načinom na koji su mediji prenosili o njihovom braku.

- Većina stvari koje su pisali o nama su čista pretjerivanja. Uopće nije bilo toliko ludo i turbelentno - kaže Thornton. a posebno se osvrnuo na napise o njihovim ogrlicama u kojima su držali krv.

