Billy Joel objavio novu pjesmu nakon 17 godina duge stanke

Američki pjevač, tekstopisac i pijanist Billy Joel objavio je svoj prvi novi singl u 17 godina - "Turn The Lights Back On".

Ova balada objavljena u četvrtak prva je originalna pjesma dobitnika nagrade Grammy nakon "All My Life" iz 2007. Iste godine je uslijedio "Christmas in Fallujah" s Cass Dillon. Joelov 13. i posljednji studijski album, "Fantasies & Delusions", objavljen je 2001. godine.

Joel se proslavio sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a poznat je po hitovima poput "Piano Man", "Uptown Girl" i "We Didn‘t Start the Fire".

Nedavno je objavio na društvenim mrežama da stiže novi 'materijal'. Na singlu je radio s producentom Freddyjem Wexlerom.

Sljedećih mjeseci planira nastupati diljem Sjedinjenih Država, kao i u Cardiffu u Velikoj Britaniji.