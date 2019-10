Bilman bakicama stisnuo zlatni gumb, one ga nagradile pusama

Druga epizoda 'Supertalenta' dobila je i drugi zlatni gumb. Njega je osvojila skupina 'Dream Team babe', a direktno u polufinale poslao ih je Davor Bilman (44).

Foto: nova TV

- Ovo je predivno, hvala svima, hoće nam srce iskočiti! - komentirala je članica nevjerujući što se dogodilo. Naime, gospođe iz Ljubuškog na Supertalent došle su predstaviti gangu i bećarac, a specijalno za show osmislile su i prigodnu pjesmu.

Foto: nova TV

- Četiri člana tu žirija, ekipa nam najmilija. Poslušajte, pogledajte, samo gumba ne stišćite Janko, Maja i Martina i Davore slatki stvore, sve vas puno babe vole! - otpjevale su i osvojile srca žirija i publike.U drugoj epizodi gledatelji su imali priliku vidjeti mnoštvo kandidata koji su izazvali opće iznenađenje.

Foto: Nova TV

- Cijenimo to što si naučio hrvatsku pjesmu, bilo je jako dobro - dodala je Maja. Šok i nevjericu žiriju je priuštio je Rus Aleksandr Batuev, kontorzionist koji radi u cirkusu, na 'Supertalentu' je demonstrirao nekoliko svojih najjačih trikova, a između ostaloga i ulazak u sićušnu kutiju.

Foto: NOVA TV

- Imaš li ti uopće kosti? Ovo je fantastično! - uzbuđena je bila Maja, a Janko Popović Volarić (39) je komentirao: 'Vidjeli smo jako puno natjecatelja sa sličnim talentom, ali ti si najbolji od njih.' Veliko iznenađenje bio je i natjecatelj Hrvoje Vekić koji je prvi puta javno stao na pozornicu. Hrvoje je priznao da ga nitko nikada nije vidio kako pleše, a nakon ovog nastupa pohvala neće nedostajati.

- Jesi ti svjestan kako ti plešeš? Ovo je bila fantazija! Kao da sam gledala crtić, animirani film! - komentirala je Maja, a Davor mu je poruči kako se vidi koliko mu ovo znači.

Foto: NOVA TV

- Potpuno dvije različite osobe, dok stojiš i razgovaraš s nama i dok plešeš. Siguran, fokusiran, u svom filmu - dodao je Bilman. Četiri glasa da od žirija dobila je i Petra Dokuš koja se odlučila predstaviti sevdahom.

Foto: NOVA TV

- Jako je puno bilo pokušaja pjevanja sevdaha u prethodnim sezonama. To je forma koja iziskuje iznimnu pjevačku, vokalnu vještinu i zrelost interpretacije. Ti to sve imaš, naizgled si mirna i suzdržana, ali tvoja borbenost se čuje u tvome pjevanju i interpretaciji i sigurna sam da ćeš daleko dogurati - izjavila je Martina, koju je također svojim umijećem sviranja klavira impresionirala i Nuo Cheng (8) iz Našica.

- Ti si jako veliki uspjeh večeras imala. Ti si najbolji primjerak da osim vještine, da bi netko bio Supertalent, mora imati još neke stvari. Ti imaš jednu od njih, neosporno najveću, a to je jedna predivna slatkoća - poručila joj je, a Janko je zaključio kako lijepo svira i da mu se sviđa ozbiljnost s kojom si pristupila u nastupu.

Foto: NOVA TV

Adrenalinski nastup žiriju su priuštile djevojke iz skupine Duo Kamikazete koje dolaze iz Slovenije, a njihov talent je pole dance. U svijet iluzije uveo ih je mađioničar Tin Golubić.

Foto: nova TV

- Kada ste došle na pozornicu, bile ste jako vesele i neozbiljne, a onda ste postale dva ozbiljna sumo borca. Jedna drugu držite takvom snagom! - oduševljena je bila Maja, a Davor je kazao kako je uživao gledajući ih.

- Ja sam tvoje trikove doživio senzacionalnim, vidi se lakoća, da to već dugo radiš. Nemam što, trik je uspio - komentirao je Davor, a Martina je primijetila kako njegov ulazak na pozornicu nije bio obećavajući.

Foto: NOVA TV

- Odaješ tu jednu, svojevrsnu nesigurnost i smotanost, međutim, u tvom slučaju, to ti apsolutno ide u korist. Napravio si potpuni preokret, zaintrigirao si me jako, nisi glasan kao ja, nisi brz kao Maja i nisi dosadan kao muškarci u našem žiriju. Svaka čast - rekla je. Natjecateljica Sanda Sandali došla je iz Švicarske kako bi se predstavila talentom opernog pjevanja, no njezina sigurnost nije naišla na potporu žirija, a njihova konačna odluka bila su četiri ne.

- Sanda, prvo moram reći da nisam najbolje razabrao riječi, no možda je to do mene. Moram priznati da ste me dotaknuli, osjetio sam kod sebe nešto što bih nazvao preteče suza. Nisu krenule suze, ali sam bio blizu tome. Vjerujem da je puno bolje da se bavite modom - komentirao je Davor, a Maja joj je poručila da uvijek ima nešto za reći, ali da ju je ona uspjela ostaviti bez teksta da nije uspjela ni stisnuti gumb.

Foto: NOVA TV

Iako se nadao da će proći dalje, natjecatelj Siniša Vlahović svoj plesni nastup završio je s tri iksa.

- Ja sam htio vidjeti koliko vi možete izdržati u toj improvizaciji, ali izdržali ste do kraja. Ima puno pozitivnih, ali i negativnih stvari, ali više pozitivnih. Pozitivno je po meni što je zapravo nevjerojatno koliko dugo možete improvizirati, koliko ste unutra da ne odustajete - poručio mu je Janko. Maja mu je rekla da se vidi kako je dobar i simpatičan čovjek, no da pleše 'katastrofalno loše'.