Vijest je od prije nekoliko dana, Petra Radin je u novom projektu “Zagrizi bajku: Božić kod Ivice i Marice”. Predstava je to, naravno, za djecu, a osim Petre, koja je kazališna “radnica”, tu su još food blogerica Sandra Rončević i kvizašica Morana Zibar. One su Sarma, Purica i Kuglof, predstava je, kako kažu, za sve starije od pet godina, a želja im je ukazati na važnost druženja i okupljanja oko stola, zdrave prehrane, kao i tradicionalnih blagdanskih običaja. Vijest da je Petra Radin opet u nečemu takvom nije začudila. Dječji smijeh i veselje njoj daje snagu, za nju je to kao unutarnje gorivo koje je istodobno tjera da radi i dalje.