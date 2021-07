Proslava dvadesetog izdanja EXIT festivala započela je u 19:00 sati otvaranjem vrata na Petrovaradinskoj tvrđavi, ispisavši time još jednu stranicu, ne regionalne, već svjetske glazbene povijesti.

- Pripremite se za doživljaje koji nikada do sada niste imali. Pripremite se za to da promijenite vaše živote na bolje. Zaboravimo naše strahove i strepnje, otvarajući se za energiju slobode i vjeru da kada smo ujedinjeni, možemo sve. Da možemo promijeniti svijet - rekao je osnivač Exita, Dušan Kovačević.

Naime, EXIT je prvi veliki festival i masovno okupljanje koje se ovog ljeta odvija na ovim prostorima. Organiziran je pod strogim i detaljno razrađenim planovima kako bi 42 tisuće posjetitelja iz 70 zemalja svijeta sigurno uživalo u sadržaju koji nudi.

- Bilo je baš izazovno, neću lagati i uljepšavati. Ne postoji priručnik kako treba raditi manifestacijska industrija u godinama kad je pandemija jer nitko to ne zna. Ovo što radimo ovdje je premijera. Dosta smo vremena potrošili peglajući pravilo ulaska. Dakle da napravimo festival sigurnim. To je zapravo bio ključ svega. Studije sa raznih test evenata su pokazale da su neki principi korisni. Nekoliko smo ih sažvakali i predstavili Vladi Srbije i Kriznom štabu ovdašnjem kao princip po kojem bi radili i po kojem bi festival bio siguran. To je bio prvi bitni korak, oni su to prihvatili i to nam je dalo osnove da napravimo događaj. Kad su ljudi na neki način istestirani na ulazu, provjereni, kad uđeš unutra zapravo si u prostoru koji je siguran. Nema potrebe za distancom, za maskama i na otvorenom smo, to je plus. Uz sve to, smanjili smo kapacitet u dogovoru s Vladom - ispričao nam je Sanjin Đukić, član Upravnog odbora i PR festivala.

Što se line up-a tiče, i on je zahtijevao angažman kakav u pretpandemijsko vrijeme nije iziskivao.

- Izazovno je bilo napraviti line up. Bukirati bendove. Većina njih i nije svirala puno. Danas smo se vidjeli s Paulom Kalkbrennerom, on nije nastupao 18 mjeseci. Preskakali smo puno prepreka koje nismo imali prethodnih godina. Ono što je uvijek bio fokus našeg rada, to je bilo kako prodati ulaznice, a s tim smo se ove godine najmanje bavili. Interes je ogroman, došlo je ljudi iz 70 zemalja svijeta. Najmanje smo brinuli o tome kome ćemo prodati karte jer su svi živi htjeli kupiti kartu. Rasprodali smo četverodnevne prije nekoliko dana, pustili smo nešto malo jednodnevnih zato što je red tako i uvijek ih pustimo na vratima, al to će vrlo vjerojatno svake večeri i otići.

Jedan od 42 tisuće posjetitelja je i novinar iz Georgije, Charlie Amter.

- Ove godine je line up fantastičan, puno elektronske glazbe, neki od mojih najdražih DJ-eva. Došao sam ovamo jer sam oduvijek želio doći na Exit, čuo sam za njega u Americi, jako je poznat diljem svijeta i čini se kao vrlo egzotičan glazbeni festival.

Charlieju se sviđa i Novi Sad.

- Novi Sad je vrlo zanimljiv, bio sam u Beogradu, no Novi Sad ima neku svoj đir. Manji je, no doima se zanimljivim - kaže.

Charlie ima i poruku za hrvatske organizatore.

- Volio bih da Hrvatska festival poput Exita. Treba vam nešto tako veliko. Imate puno dobrih manjih festivala, no bilo bi lijepo da imate neki ovakav - zaključio je.