Bilo mi je neprirodno da radim film, a da Gregurević ne glumi

Kad smo prije više od 20 godina radili film ‘Tri muškarca Melite Žganjer’, puno smo razgovarali Ivo i ja o njegovoj ulozi u kojoj se on od policajca zavodnika transformira, u snovima glavne akterice Melite, u latino zavodnika kakve smo tad mogli vidjeti u tekućim sapunicama.

Ja sam imala svakojake ideje o tome kako bi to trebalo izgledati, a Ivo je samo pitao da l' bi on od produkcije mogao dobiti novac za zubara. Nije mi bilo baš jasno zašto jer zubi su mu bili zdravi. Kad sam pitala, on je samo rekao: ‘Budeš vidjela’. Dugo je radio taj zubar i ja sam ga često podsjećala da bih rado vidjela zube, ali Ivo se uvijek izvlačio na zauzetost zubara. Neposredno prije snimanja filma donio je plastične, kao snijeg bijele zube, koje mi je samo pokazao ne želeći otkriti kako će s njima glumiti.

Kad se, u kadru, s tim velikim bijelim zubima prvi put nasmiješio i sugestivnim šapatom progovorio španjolski, obraćajući se Meliti, koja ga je iz kreveta začuđeno gledala, svi smo se nasmijali. Ti zubi koje je tako zdušno pokazivao u te dvije minute na ekranu obilježili su tu ulogu i ja se još nasmiješim kad ih se sjetim. Mislio je Ivo puno o svojim ulogama i pripremao se vrlo pomno i pažljivo.

Kad smo 2006. godine razgovarali o ulozi Marka Kosmičkog u seriji ‘Odmori se, zaslužio si’, ja sam, govoreći o svojoj koncepciji lika, rekla kako je Kosmički čovjek koji voli dobro pojesti, zaspati na kauču uz televizor i koji od fizičkih aktivnosti prakticira jedino vožnju biciklom, i to prije svega zato što mu je benzin preskup.

Objašnjavala sam Ivi da takav čovjek sigurno ima malo veći trbuh jer se premalo kreće, a previše sjedi i jede, te ga pokušavala nagovoriti na neku vrstu umjetnog trbuha koji bi bio kao neki steznik vezan direktno na tijelo. ‘Ne treba mi nikakav trbuh’, rekao je Ivo, ‘ja ću ti to odglumiti, budeš vidjela’. Nije mi baš bilo jasno kako će čovjek u dobroj fizičkoj kondiciji odglumiti tromu osobu s okruglastim trbuhom, ali kad je Ivo krenuo s probama, vidjela sam da ima pravo, da zna i može izgledati točno onako kako smo se dogovorili.

Kad smo radili ‘Ne dao bog većeg zla’, imala sam osobitu tremu jer je priča filma imala puno autobiografskih elementa. Kad sam razgovarala s Ivom, a i s Mirjanom Roginom o njihovim ulogama, znala sam da upute koje im dajem crpim iz doživljaja i karaktera mog oca i majke te sam često spominjala i prave događaje iz djetinjstva.

Ivo je u radu na tom filmu bio okružen djecom glumcima, mladim neprofesionalcima, mladim glumcima te se trudio napraviti poticajnu i što opušteniju atmosferu za rad. Na taj način pomagao je i meni, i Mirjani Rogini, i malim glumcima, a vjerojatno i ostatku ekipe. Jedan dan snimali smo na groblju sentimentalnu scenu sprovoda bake u kojoj su sudjelovali gotovo svi glumci. Odlučili smo prvo snimati šire kadrove kako bi dio statista mogao otići ranije kući. Dakle, kako to obično ide na sprovodima, prvo je išla pleh muzika, pa lijes s pokojnikom, svećenik, ožalošćeni i stotinjak susjeda i prijatelja. Formirali smo povorku i otišli namjestiti kameru. Kad smo startali kameru i rekli ‘akcija’, pleh muzika je počela svirati valcer i sprovod se počeo kretati plešući u ritmu valcera. Ivo je sve to potajice organizirao kako bi nas nasmijao i razbio napetost.

Ivo i ja upoznali smo se tijekom školovanja. Ivo je glumio gotovo u svemu što sam ja radila. Čak i kad se naoko činilo da za njega nema pogodne uloge, nekako bih je iskopala, pa makar i skroz malu, jer bilo mi je neprirodno da radim film a da Ivo ne glumi. Gotov je jedan period koji je on obilježio. Više nikad nećemo zajedno gledati repeticije i prepirati se koja je bolja. Bila mi je čast surađivati s njim.

