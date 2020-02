'Bilo mi je teško, a najteže kad su pisali da sam razorila brak'

Tenisačica Donna Vekić (23) posljednjih mjeseci dominira i teniskim terenima i medijskim stupcima, a pojavila se i na naslovnici hrvatskog izdanja Cosmopolitana, a tamo je otkrila kakva je privatno, na ljubavnom planu te kako i one mečeve koji joj ne idu u prilog preokreće u svoje pobjede uz sve veće samopouzdanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mislim da je tajna duboko zakopana u mojoj natjecateljskoj naravi koja je izbila na svjetlo dana u najranijoj dobi kada sam se igrala s godinu i pol dana starijom sestričnom. A ima nešto i u sportskim genima koje sam naslijedila od mame Brankice koja se bavila gimnastikom, tate Igora, bivšega golmana NK Osijek, i bake Lidije koja je otkrila Šukera“ kaže Donna koja je već u četvrtoj godini, kada se bavila gimnastikom, htjela biti pobjednica. No nakon što su njezinim roditeljima rekli da atletika nije dobar izbor za njihovu kćer jer će vjerojatno uskoro izrasti u iznimno visoku djevojku i fleksibilnost joj neće biti jača strana, Donna se nije mirila s gubitkom nego se u šestoj godini prebacila na tenis. Stvar je postala ozbiljnija kada je Donna s deset godina osvojila državno prvenstvo do 12 godina. „Problemi s velikim očekivanjima počeli su kada sam postala punoljetna jer sam si sama počela stvarati pritisak. Tada sam već ušla u top sto, no dosta dugo mi je trebalo da shvatim da neću uvijek pobjeđivati te da nije smak svijeta ako izgubim meč. Trebalo mi je vremena da odrastem, ojačam i shvatim da je već sljedeći tjedan drugi meč - kazala je Donna.

Foto: Goran Čižmešija

Uz pitanja o profesionalnom putu, Cosmopolitan je Donni 'servirao' i pitanja o ljubavi s obzirom na to da je prošlog proljeća prekinula ljubavnu vezu sa švicarskim tenisačem Stanislasom Wawrinkom (34).

- Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim, oni iz tenisa znali su da smo Wawrinka i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana. No danas kada se osvrnem na to razdoblje, moram priznati da je bilo teško. Svakome je teško preboljeti prekid veze, pogotovo ako je to vaša prva važnija veza, a sve se odvija pod lupom javnosti. No najviše me boljelo to što su novinari izvrtali istinu i pisali da sam ja kriva za raspad njegova braka, što je miljama daleko od istine. Kada se prisjetim svega što mi se događalo, shvaćam da sam bila dijete te da je velika razlika imaš li osamnaest ili dvadeset tri - kaže Donna.

Foto: Goran Čižmešija

Kao rođena fajterica, Donna nije previše vremena trošila na plakanje za bivšom vezom.

- Sigurno mi nije bilo lako, ali odlučila sam svu tu energiju usmjeriti na tenis, a to mi se na kraju višestruko vratilo. Konačno imam više vremena i za svoje frendice i obitelj - rekla je Donna otkrivši kako joj je, s profesionalne strane, cilj ove godine ući u top deset tenisačica svijeta.

Nedavno su Donnu 'uhvatili' na piću s hrvatskim nogometnim reprezentativcem i napadačem Brunom Petkovićem (25), no tenisačica je po tom pitanju ostala 'zakopčana'.

- Ne bih baš mogla reći da imam svoj tip dečka, no volim da je visok i duhovit. A kad je o prilaženju riječ, e na tom terenu ću im uvijek rado dati prednost pa neka oni fino serviraju - otkrila je Donna u intervjuu za hrvatsko izdanje Cosmopolitana za veljaču.